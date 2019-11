Va nevar en Mérida

Ya se está acabando X’matkuil, hay que aprovechar para ir a disfrutar todos los atractivos que hay para cotorrear con la familia, porque queda el xix y termina el 1 de diciembre, así que aproveche y lleve a la doña, a la suegra y hasta a la xuna, pero hay que aprovechar que es quincena, mare porque después de la del Buen Fin, que todo mundo estuvo disparando y gastando como Huicho Domínguez, la siguiente semana puras carteras tristes, más tristes que los jubilados del Isstey que no saben qué va a pasar.

A propósito de ese negociante, no se por qué si están en una situación delicada con el tema de los recursos para las jubilaciones y no hay dinero, están pagando 284 millones por la renta de 171 vehículos para la dependencia, y además no son austeros o económicos, sino de lujo; yo pregunto por qué gastar tanto dinero en esos vehículos cuando realmente son algunos directores y la directora general los que necesitarían un buen transporte para las giras en el interior del Estado, pero del resto no es necesario tanto lujo para andar en la ciudad, y sobre todo si están queriendo quitarle dinero a gente que ya pagó sus cuotas; ¿ellos por qué van a pagar los platos rotos?, y luego también me pregunto ¿por qué los rentan y no los compran? La cantidad que están pagando es mucho mayor de la que pagarían si los compran, lo que hace que uno que es mal pensado imagine cosas, como la probabilidad de que tenga doble fondo ese fustán. Luego podrían comprar los autos los funcionarios, o sea hay intereses de por medio de alguien que podría adquirir el auto en 20 mil pesos, porque lo demás ya lo pagó la dependencia. Como dice la chichí: no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero en fin veamos en qué termina esa telenovela.

Pero demasiadas cosas hay en la vida política en este xix de año, ahí vienen los presupuestos, y por cierto a Yucatán no solo no le van a quitar, sino que le darán mil millones más, espero que no persistan con la cantaleta de que no hay recursos para que siga caminando el Estado. Hablando de cosas agradables, algo que es muy importante es la cultura, que por cierto anunciaron ya la Noche Blanca; ¿será que haya transparencia, porque la realización de la lista de artistas el director de Cultura, Irving Berlín, la organiza a su antojo y su conveniencia, porque, créanme, es poco transparente; con el supuesto caso de que no repitan los artistas para darle espacio a todos, pero es muy recurrente ver un grupo de ellos en TOOOOOOODOSSS los festivales, entonces le preguntaría a Irving, ¿es por trayectoria, por compadrazgo, por amistad o por algún otro interés? En fin es un gran proyecto, y si fuera más transparente sería mejor.

Les comento que va a nevar en Mérida, sí, en el Teatro Daniel Ayala con la obra “FRUNZEN II”, una obra familiar de nuestro teatro regional; hay que apoyar este teatro que tanta identidad nos da como yucatecos; les esperamos este 30 con dos funciones 7 y 9:30, así que a disfrutar esta historia que está como cartera en fin de quincena... congelada, masinó.