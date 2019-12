Irving Berlín deja mal al alcalde

Antes que nada quisiera agradecer a quienes me han manifestado su apoyo y solidaridad por el accidente que tuve; a los que no se enteraron les comento: el sábado pasado presentamos la obra “FRUNZEN II” y resbalé en escena y caí encima de mi rodilla y como no estamos hablando de pocos kilos, sufrí la ruptura de los cuádriceps de la pierna izquierda. Con el favor de Dios pude terminar la primera y hacer la segunda función con la anuencia y comprensión del respetable público, para luego irme directo en ambulancia al hospital; espero no haber herniado a los camilleros, y pues fui operado y aquí amarranado en reposo, fuera de circulación 3 semanas. Gracias a mi familia, a Dios, a mis amigos y los empresarios que están teniendo paciencia por las fechas adquiridas.

Con el que ya se me gastó la paciencia es con el Dr. Irving Berlín, director de Cultura del Ayuntamiento, no sé por qué nadie se atreve a decir las atrocidades que hace en su puesto y cómo afecta el trabajo del alcalde; más de dos artistas están inconformes con el trato déspota, altanero, soberbio, elitista y poco transparente del señor. Dirán que se me zafaron los tornillos con la caída o estoy retentado, pero no, no es un misterio el poco cariño y valor que le da Berlín a la cultura popular, que es el meollo de una sociedad. Basta con recordar su famosa declaración de que la muerte de Juan Gabriel “le daba hueva”; imagínense si un artista tan grande como Alberto Aguilera le da hueva, ¿qué le causaremos todos los que estamos a años luz del ídolo de Juárez? Basta con leer las listas de los festivales que organiza para ver el tipo de cultura que le gusta promocionar; así como le da espacio a Picasso, cosa que no veo mal, por qué no darle espacio a pintores yucatecos y no solo los de alto pedorraje, ahí tienen a Beatriz Castroe que ha retratado al mayor número de artistas yucatecos y su espacio se lo otorgó una plaza comercial.

Hacen la lista de los artistas que estarán en un evento tan importante como “La Noche Blanca” y nadie sabe cómo, pero estoy seguro que no es por trayectoria porque más de dos estarían en todas las ediciones y le preguntas y te dice Irving que no pueden repetir para dar espacio a otros, cosa que vería justo más no correcto, justo por inclusión pero no correcto si es con base en trayectoria, pero ves que siempre hay artistas que repiten en toooooooodassss las ediciones; entonces le preguntaría al Dr. Berlín con base en qué hace la lista, ¿trayectoria, amistades, intereses políticos o caprichos? Es muy triste ver que el trabajo que puede desarrollar el alcalde un funcionario lo ensucie con su forma elitista de llevar la cultura, porque el alcalde siempre tiene oídos y apoyo a los artistas, el problema surge al canalizarlos con Irving. Y anéxele mentiroso a todo lo anterior escrito, porque nos anuncia en el video promocional de la “Noche Blanca” cuando no fuimos requeridos. No se burle de los artistas yucatecos, ni juegue con su trabajo, masinó.