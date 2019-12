La libertad que viola el derecho

Con la novedad de que sigo acostado en mi hamaca, de x’ma oficio, porque no puedo caminar aún por la operación, pero eso sí, como no están amarrados mis dedos, aquí les dejo mi cachito semanal, Mare así están unos, solo dan un cachito semanal, aunque hay varios que su vida sepxual es como el refresco de cola: antes era normal, después light y ahora cero, jajaja.

Mare los que se mostraban listos son los del PRI para defender el tema de los impuestos, de lo cual no hablaré ahora porque no tengo los datos precisos para poder opinar; lo que sí llama la atención es cómo el PRI se desbordó a defender a los yucatecos, mmmm, ¿será sincero o es raja política? Porque en un año nunca vi que salieran a defender y gritar por los miles de despedidos del gobierno actual, y más que el motivo principal de la mayoría de los despidos fue por su acercamiento o por comulgar con el partido, creo que hace falta congruencia entre el discurso y las acciones.

Y hablando de las acciones, se armó un gran alboroto que acaparó lo medios nacionales: resulta que en el Palacio de Bellas Artes pusieron una exposición llamada “Zapata después de Zapata”, que tiene como tema principal al Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, pero el motivo de la controversia es porque el pintor Fabián Cháirez plasmó en un óleo a un general afeminado, montado en un caballo que tiene una erección, desnudo, con zapatillas de tacón en forma de revólver, sombrero rosa y una pose amujerada, desatando la furia de un grupo de campesinos y del propio nieto del general; incluso hicieron una protesta exigiendo que se quite la pintura y algunos pidiendo que se queme, bloqueando el edificio y ahí se armó un tremendo zafarrancho con los de la comunidad Lgbt+ que llegaron a defender la pintura; bien decía mi chichí: cuando uno no quiere, dos no pelean, qué rayos fueron a meterse y a provocar una confrontación, realmente se me hace absurdo este tipo de enfrentamientos en los cuales pueden salir heridas personas inocentes.

Pero vamos al punto: estar o no de acuerdo con la pintura. En mi punto muy particular, siempre se ha manifestado respeto por la Virgen, el Ejército, la bandera y los héroes nacionales, y en lo personal se me hace totalmente irrespetuoso desvirtuar la imagen de un personaje histórico, creo que los límites se han cruzado de manera estrepitosa, los excesos no llevan a nada bueno. Hoy han luchado tanto por la inclusión y el respeto, sin que los que lo exigen lo den, ¿por qué querer que ya todo sea arcoíris? Tal parece que a fuerza quieren que todos piensen de la misma manera respecto al tema de los lgbt+; creo que cuando se respeten las posturas el resultado será mejor. El presidente dice que es arte, me gustaría saber si opinaría lo mismo si hubieran pintado de esa manera a Chávez, Fidel Castro, Benito Juárez o a él mismo, sinceramente no creo que le hiciera gracia.

Es mejor transitar en una libertad que no viole los derechos, porque la mejor manera de empezar a pedir respeto es respetando a las personas que no piensen igual que tú, masinó que sí.