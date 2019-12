¿Qué me tocará del pavo?

Mare como lamenté no poder estar la noche del martes en el Peón Contreras, hasta mi flux ya tenía para ir al concierto y disfrutar una gran noche para celebrar los 30 años de Los Juglares, que tuvieron en el escenario a una gran actriz y cantante, Susana Zabaleta, y fue una noche llena de trova, y de gratos recuerdos de los hermanos Marrufo y Vadillo, y después de verlos por transmisión en vivo, y cómo la gente disfrutaba de su talento, viene a mi mente la pregunta: ¿por qué Los Juglares no estuvieron en la noche blanca, y no están en muchos de los eventos culturales del ayuntamiento de Mérida?, ¿acaso el Dr. Irving Berlín no vive en Mérida, para no darse cuenta de lo que representan Los Juglares?

Es increíble ver cómo la Dirección de Cultura del Ayuntamiento demerita, minimiza y le da poco valor al trabajo de los artistas locales, porque cuando se trata de alguien de fuera se portan como auténticos chupatrusas, y desesperados por darles atenciones, pero cuándo que se tomen fotos por iniciativa propia con huiros del patio, jamaaaaaaas; les recuerdo que los artistas de alto pedorraje no votan en Mérida, y los locales sí; sobre todo aquellos que tienen proyectos a futuro, recuerden que los artistas locales, los que hacemos el trabajo de la Dirección de Cultura, porque fomentamos todos los días la cultura y con los recursos que representan el patrimonio de nuestro hogar, a esos artistas que además tienen trayectoria comprobada es a los que el público debería ver en todos los eventos culturales y como una muestra de reconocimiento y respeto a su carrera, deberían ser incluidos por invitación directa.

Hablando de elegir, resulta que en otra simulación un porcentaje mayoritario eligió que sí quieren la construcción del Tren Maya. Es increíble ver cómo este país está como un polvorón rompiéndose a pedazos y los mexicanos sin poder meter las manos ante toda esta bola de sátrapas, chupadores de sangre, y es que ni a cual irle, porque también en el ámbito local nos la dejaron ir con nuevos impuestos. Si de por sí la estamos pasando mal, porque pese a lo que digan todos los chupatrusas de AMLO, la economía está muy mal, no sé dónde están todos los millones que se ahorrarían al acabar con la corrupción y otros de los muchos discursos que ya me tienen asoleado, unos peleándose con otros y otros echando la culpa a los que se fueron, sin que haya nada positivo. Ahora están queriendo soltar los voladores por el incremento al salario mínimo, en verdad que son huérfanos, con todo lo que le están subiendo, incluso a la canasta básica, de nada sirve dicho aumento; la realidad es que solo nos queda esperar a la siguiente elección.

Después del accidente que tuve dije: mare cómo no me pasó en época de campañas, porque ahí sí te buscan todos los políticos, pero pues a seguir trabajando por nuestro a teatro regional, que tan despreciado está por las autoridades culturales, y a esperar el 24 de diciembre; por cierto ¿qué parte del pavo me va a tocar?, creo que ni el cul, porque, no es por dárselos a desear, pero está dura la cosa, masinó que sí.