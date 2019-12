Un Circuley de 100

Me imagino que más de dos deben estar emposmados por tanta embutidera y luego con el nach el 25, peor; todos en enero se estarán peleando con la báscula, como lo mío ya es un pleito eterno no me preocupo tanto. Mare después del porrazo les espero hoy en el Teatro Manzanero para disfrutar de la obra “Star Wish” en dos funciones 7 y 9:30, boletos en la taquilla.

Y hablando de la escena, a mucha gente le cuesta trabajo reconocer los logros de los compañeros, pero no es el caso del huiro que escribe, y quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a todos los que forman parte de la obra “Circuley”, que encabeza Erick Ávila Pérez, “Cuxum”, en el Teatro Yucatán, que en días recientes celebraron las 100 representaciones, lo que no es fácil lograr, pero sin duda la pasión y dedicación que entregan cada vez que se abre el telón, da buenos resultados; esta obra que ha disfrutado mucha gente y sigue cosechando aplausos es una fusión del arte circense con el teatro regional, en la que se mezclan bailes, música y gran diversión gracias a cada uno de los personajes que le dan vida a esta puesta en escena.

Otra cosa que me dio mucha alegría es ver que la placa de las 100 representaciones fue develada por Luis Mejía, “Pope Pope”, quien lleva muchos años con base en esfuerzo y el constante sacrificio de su patrimonio trabajando para mantener el espectáculo del circo en Yucatán y fuera de nuestras fronteras; me dio gran gusto que fuera tomado en cuenta para llevar a cabo un acto tan importante en una noche donde se plasmaban en una placa las 100 jornadas de diversión de “Circuley”, da mucho gusto ver que reconocen a “Pope” al darle tan emotiva distinción, para ellos mi reconocimiento de todo corazón.

Y durante las 100 representaciones de “Circuley” la compañía de “Cuxum” celebró 15 años de vida, 3 lustros de llevar diversión, de mantener con firmeza el cariño y amor por el teatro regional, y sin duda cada uno de los logros han sido obtenidos con base en trabajo y dedicación, desde sus inicios en el centro cultural Dante, el Olimpo y otros foros que vieron los cimientos de lo que hoy es una compañía firme, empezando con obras infantiles como “Peter Chan” para después dar el salto a obras para adultos, pero con un lenguaje para toda la familia; al tiempo y a la distancia son muchas las obras llevadas a escena por este gran grupo de actores que siguen cuidando el teatro regional. Un reconocimiento para cada uno de los elementos del Teatro Yucatán, así como los actores de “Circuley” Kenny Calderón “Chayak”, Jennifer Barrera, Isaac Alonzo, Norma Rodríguez, Jorge Kan, Grisel López, Oscar de la O, Astrid Sánchez, Luis Mejía Jr y Luis Enrique Cuevas, todos ellos liderados por Erick Ávila, quien dirige y escribe las producciones.

No es fácil mantener una compañía de teatro y menos un recinto, por eso nuestro reconocimiento y buenos deseos para la compañía, que vengan muchos años de telones por subir, muchas felicidades a “Cuxum” y a toda la compañía por las primeras 100 representaciones de “Circuley”. Si no la has visto, apúrate a ir a gustar, masinó.