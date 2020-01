¿Les comieron la lengua Lixa y Cecilia?

Mare después del maratón Guadalupe Reyes, aunque en Yucatán es Pibes Reyes, más de dos ya debemos estar bien lograditos. ¿Será que completemos el maratón hasta el diez de mayo y que la dieta nos valga...? madre, a ella se le festeja el 10, pero mejor nos ponemos a dieta... bueno el lunes, es que todos decimos así, pero ¿por qué esperar al lunes?, me imagino que para comer el domingo la torta de cochinita, maaaa con su pamm francés remojado.

En enero hacen su mes los gimnasios por todos los arrepentidos, mare si los arrepentidos de la política fuera a gimnasios no cabrían en los de Mérida, pero sí es cansado. Yo ayer fui y me duelen la espalda, los brazos y las piernas, y eso que solo fui a pedir informes, pues, por cualquier cosa, mejor compro hechas las lagartijas.

Muchas personas están que no las calienta el sol, porque a partir de enero desapareció el Seguro Popular y entró el Insabi, que es lo mismo pero más caro, porque ya la gente está viendo un incremento estrepitoso: antes pagaban por cama de hospital 130 y ahora 477, y así con todo, porque les cobran estudios, material quirúrgico y demás.

Bien decía López Obrador que “primero los pobres”, pero no dijo que eran primero a los que iban a atorar, porque con esta modificación están haciendo que la gente pierda la vida de la manera más triste, por falta de recurso económico; si de por sí la situación económica está muy difícil, imaginen solo en diciembre medio millón de empleos se perdieron y sin trabajo y con altos costos en los servicios públicos de salud, pues que ejjjjjjperanza.

Sin duda tiene que dar un golpe de timón este gobierno, que no crece en economía, pero sí en inseguridad, no crece en empleo, pero sí en desempleo, no crece en alegría y sí en malestar; en un evento en Morelos la gente le reclamó fuerte al presidente y hasta un policía sacó su pistola. Señor presidente no siga en el capricho de querer andar sin seguridad, no arriesgue el destino de una nación por un capricho.

Llegando al xtokoy solar, se ha puesto bueno el inicio de año con el repudio al impuesto por el cambio de placas, desde principio de año debió entrar en vigor, pero se corrió a marzo, para que los yucatecos puedan respirar del gasto decembrino, pero son muchas las voces que repudian este cobro.

Los que sí se quedaron mudos son los diputados federales Cecilia Patrón y Elías Lixa que, cuando eran diputados locales hace tres años y se hizo un reemplacamiento, no cesaron en críticas al gobierno y decían que era un atropello contra los yucatecos, y de hace tres años ahora, lo único distinto es el paso del tiempo, ah y que el gobierno es emanado de su partido.

¿Las críticas airadas de hace tres años eran más grilla que defensa de los yucatecos? Si no hacen las mismas críticas, simplemente veían por su partido e intereses propios, una política hipócrita y falsa. A Elías Lixa y Cecilia Patrón les comió la lengua el gato, masinó que sí.