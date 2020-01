Mare cómo están cambiando las cosas, todavía hace unos días empezó la locura en las redes porque iba a venir un tsurimi a Yucatán y que iba a arrasar Progreso, pero ojalá arrasara con tanto político pen...tonto que anda por las calles u ocupando cargos de servidores públicos; en las redes hay un video de un cenote en Tizimín, donde se ve cómo por el movimiento telúrico el agua va de un lado a otro, porque, si hubiera sido burbuja, entonces sería que alguien adentro soltó un torpedo.

Mare, hablando de torpedos, si desbaratamos las palabras buscando la raíz grecolatina cruza con campechana se vuelve un compendio, pero como no lo compendio lo empiezo otra vez; el caso es que si desmenuzamos la palabra torpedo, según su origen, sería algo así como dos torpes, aunque en la política hay más de dos, porque cada cosa que se ve en estos días que en serio da pena ajena. Hace poco vimos que los gobernadores del PRI se sumaron al Insabi, un programa que suplanta el seguro popular y que en los últimos días ha sido motivo de múltiples reclamos de la gente que ha visto afectada no solo su economía sino sus problemas de salud, ya que desgraciadamente hay personas que se están muriendo por este incremento grosero de cuotas en un punto tan sensible y que no pueden solucionarlo por un tema económico.

Los gobernadores del PAN que se oponen al Insabi no lo hacen por una política de más altura y si dejaran a un lado la ignorancia, la grilla y sobre todo los intereses de partido, los personales y los económicos pudieran llegar a un consenso donde el beneficiado sea el pueblo que de por sí demasiado majado ya está.

En serio, señores diputados federales y senadores, pónganse a trabajar y dejen de estar buscando la luz de los reflectores para que los alumbren y ser vistos cuando se estén otorgando las próximas candidaturas, y piensen en el sufrimiento de tanta gente que ve morir a sus familiares por no tener un recurso económico; con todo respeto, señores políticos, NO TIENEN MADRE. Y tratando de que se me baje un poco lo chokoj, porque está el agua como para chocolate, en serio se cansa uno de ver cómo los políticos derrochan el dinero del pueblo para satisfacer su ego y seguir promocionando su imagen en busca de alcanzar un escaño más alto. No se ustedes que me leen, pero en lo personal ya estoy harto de ver fotos de políticos con la abuelita, con los niños, con gente con alguna discapacidad, con gente humilde. Ahora yo haría dos preguntas: ¿es necesario tomarse fotos con gente en estado vulnerable y publicarlas? y ¿después de la foto publicitaria, alguna vez vuelven a tener contacto con esa gente o solo la usan con fines de marketing político? Creo que las dos se contestan solas, porque realmente cuando hay alguna necesidad, ni sus luces, y la realidad ya estamos fastidiados de tanta falsedad, pero uno más loco que otro, con esa locura de rifar en la Lotería Nacional el avión presidencial, cortina de humo para no ver lo mal que va este país y de veras que no se rifan, se regalan locos, masinó.