Ha sido una semana donde todo mundo siguió con la embutidera por los que tuvieron que pagar con tamales el haberse sacado el muñeco; mmm les fue bien, algunos por sacarse el muñeco tienen que pagar hasta bautizo. La gente aprovecha el relajo para que siga la fiesta, y por donde te viraras el olor a tamal invadía tus fosas nasales. Mare eso no es de Dios, y hay de todos los tipos, de mole, en salsa verde y por supuesto los yucas, chanchamitos, vaporcitos, colados, horneados, maaaaaa ya se me hizo agua mi boca.

Los que tienen espelón podrían ser los de la marcha donde les tiraron gas, ¿por qué?, porque llevan frijoles y con el gas lacrimógeno les han de haber sacado un susto, jajaja; los chanchamitos serían estilo Sahuí, porque están chicos y no dieron el ancho para ganar... la lucha al hambre; los estilo México, mare ahí está variado porque son en salsa verde y roja y hay varios de los rojos con los verdes y de los verdes con los rojos; los horneados creo que son todos aquellos que están suspirando por una candidatura en el 21 porque son a fuego lento y hay que esperar los tiempos -ay ajaaaa eso dicen y ya ves a más de dos moviéndose-; los colados, mmmm creo que esos serían los de Huacho Díaz, por aquello de que en casi todos los eventos de AMLO en Yucatán tiene que entrar como tamal... colado.

Y hablando del prejidente, estuvo por tierras del Mayab el fin de semana y entre muchas cosas hubo un reclamo por la falta de medicinas para unas personas que padecen de cáncer, el reclamante brincó el cerco de seguridad, lo que ocasionó que lo apañaran los que no son seguridad del presidente, jajaja, y a petición de él lo soltaron, le expuso su caso por el faltante de medicinas y AMLO le prometió solución pronta, cosa que en redes se dijo que el presidente mandó ya la medicina, lo cual se aplaude, pero ¿por qué no se surte en todos los rincones del país, y no solo en casos aislados, pero con su respectiva publicidad para alabar al mesías? Mientras mucha gente sigue sufriendo con el famoso Instituto de Salud para el Bienestar, aunque más bien parece Inútil Solicitar Ayuda para su Bienestar. Esa visita del presidente fue para realizar acciones en torno al gas; creo que ya saben que ese tema lo dominan bien aquí, ya me imagino al baisano Siqueff: habría dicho agarren bolsas y traigan un poco del que están tirando, porque el gas está caro para hacer los motuleños.

Y hablando de gas, a lo que le van a dar gas es a los puentes; hace unos años quedó instituido que cada vez que hubiera una fecha conmemorativa el inhábil sería el lunes o viernes más próximo para poder alargar el fin de semana, pues ya dijo el presidente que de reversa mami, va a mandar la reforma para que a partir del próximo ciclo las fechas se celebren el mero día, y me imagino se la probarán, digo aprobarán, los diputados porque tiene mayoría; así que adiós a los puentes, masinó.