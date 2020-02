Pues con eso de las idas y venidas, no avenidas, porque de esas cada día hay más y venidas, uyyyyy sobre todo los 14 de febrero hay de sobra por la llegada de los parientes que aprovechan venir de vacaciones, mal pensados; mare los que deben de hacer su agosto como tres días son esos lugares sobre el Periférico, donde se come rico, jajaja.

El 14 de febrero todo mundo anda de romántico, bueno desde la noche del 13 veías a muchos con su señora, ayer con sus esposas y hoy con su secretaria, pero es que la verdad el amor es una cosa maravillosa, hasta que te cae tu esposa. Mare si me están leyendo feminazis me van a dar duro y tupido, lo que pasa es que el amor es algo primordial, aunque hoy en día dicen que el festejo del 14 es más bien un pretexto comercial, pero es una realidad que se vuelve un revulsivo de la economía, porque hay muchos comerciantes que se ven beneficiados con la venta de artículos para regalarle a la pareja, desde flores, arreglos, chocolates; digo esos son los regalos de los simples mortales, porque hay algunos de alto pedorraje que hasta anio de vidriantes regalan que no, pero pues mi caso no es.

Creo que se ha exagerado un poco en el tema comercial, sobre todo en el abuso a la hora de incrementar los precios, porque normalmente puedes conseguir una flor en 15 o 20 pesos, pero el mero día mare las venden hasta en 50, se pasan, claro que si es una rosa a lo mejor hago el esfuerzo y lo jan pago, pero es que todo está muy caro, a donde quieras ir, por eso el incremento en la venta de piratería tuvo su apogeo por la gran diferencia en los precios, ya el horno no está para bollos.

Y hablando de horno, mare lo que está calientito y me deja muy contento es la apertura del FORO H, una escuela donde a través del teatro inculcarán el arte y la cultura; hoy es muy necesario que más integrantes de la sociedad se acerquen al arte, así que, si se animan, marquen al 9991099197 para que tomen el curso de teatro. Y hablando de teatro existen muchas obras que a lo largo de los lustros han trascendido en el gusto de la gente, por mencionar algunas “Amor sin barreras”, “Chicago”, “El fantasma de la ópera” y muchas que hoy triunfan en las carteleras de Broadway en Nueva York (para los que no sepan dónde está es pasando Motul); se imaginan si los protagonistas fueran políticos como sería; por ejemplo, “El fantasma de la ópera” la harían los asesores de Vila, por aquello de la muleta, que parecía fantasma porque no la utilizaba mucho. Tenemos otra clásica: “El hombre de la Mancha”, sin duda sería el senador Raúl Paz, por aquello de la fiesta con las chicas buena onda; “Los Miserables” creo que seríamos todos los mexicanos por tener que seguir aguantando a los políticos; “Amor sin Barreras” creo que la haría Vila, por causas de todos sospechadas, y por último “El diario de un loco”, sin duda la verías en las matinés de las mañaneras, masinó.