Mare después de muchas especulaciones sobre la realización del Tianguis Turístico debido al coronavirus y si se debía o no realizar, ayer al mediodía, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el gobernador Mauricio Vila anunciaron que el evento se pospone a septiembre, del 19 al 22, sin duda una decisión para la que se habían tardado, pero que terminó de empujar la Organización Mundial de la Salud al declarar la pandemia. Por eso se suspendieron partidos de la NBA, el norte de Italia está en cuarentena y Donald Trump prohibió por 30 días el acceso a Estados Unidos de cualquier vuelo procedente de Europa.

La cosa está difícil, pero qué bueno que se aplazó, así les va a dar tiempo de pintar lo oxidado del Siglo XXI, mare me dicen que así es, pero no se si soy muy huiro o no tengo gustos europeos, pero eso parece un gallinero viejo, como alambrada de construcción antigua, pero bien dicen que en gustos se rompen géneros, o algo así. Insisto: tenía una vista tan bonita y taaaaaaaannn yucateca, mejor que el que ahora tiene. Lo bueno es que se tomaron las medidas correctas para prevenir alguna contingencia de salud, porque la verdad no está la economía para estar complicando más las cosas con un problema sanitario tan grande. Esperaremos a septiembre para recibir a todos en Yucatán con los brazos abiertos.

Ahora quisiera felicitar de manera muy sincera a un señora quien quiero mucho, y no vayan a empezar con eso de súbelo a tu hamaca, báñalo, úntale nutella, nada de eso, es una admiración por quien ha dado su vida a las letras, y no precisamente porque sea cobratario; es un gran periodista y celebró recientemente 48 años de ejercer tan noble labor.

Doy gracias a la vida que haya cruzado nuestros caminos, mare eso sí se escuchó muy xcanlol, pero qué me importa, agradezco cada una de las enseñanzas y pláticas amenas con don Martiniano Alcocer, hijo pródigo de Valladolid, hombre que ama la historia, la literatura, la música y todo lo que gira en torno al periodismo y quien siempre tiene el don de no ser egoísta y compartir conocimientos con todos aquellos alumnos que durante 48 años han sido compañeros de letras.

Siempre he pensado que los homenajes no deben ser sinónimo de vejez y que se deben entregar en vida, hoy creo que hay un sinfín de medallas y premios que dan el estado y el municipio y sin duda don Martiniano reúne méritos para ser recipiendario de alguno. Don Martiniano: me siento muy afortunado de contar con sus enseñanzas, pero sobre todo me siento privilegiado por contar con la amistad de un ser humano como usted. Que sean los primeros 48 de muchos por venir y que la tinta no se gaste y sus ideas se vuelvan letras que enriquecen el alma.