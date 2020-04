Quédate en casa y entra a la página de Facebook de Dzereco y Nohoch para que disfrutes de las obras de teatro que estamos subiendo. Mañana hay una a las 6 p.m. Hoy en día, creo que no solo en México, sino en todo el mundo, solo se habla del coronavirus; sin duda algo nos quieren mostrar y creo que es lo débil de la raza humana con todo y sus avances tecnológicos ante la naturaleza, porque vemos cómo grandes potencias, donde el dinero no es problema, están sufriendo por falta de espacio para atender a tanto enfermo y que esto se debe en gran parte a que se tomaron medidas equivocadas y a la inconsciencia de la gente que no acató las normas de seguridad en salud, y propició un tsunami de enfermos en muchas partes de mundo.

Sin irnos lejos, Estados Unidos, siendo de las primeras potencias del mundo, hoy ya es el país donde más muertos hay, y la Casa Blanca dijo que el virus podría llegar a provocar de 100 a 200 mil fallecidos, pero llama la atención que el primer infectado fue detectado en enero y el presidente Trump lo minimizó y dijo: “Es una sola persona que llegó de China, tenemos controlada la situación” y hoy se traga sus palabras. Uno no se explica cómo pueden no darle importancia a un tema tan delicado y sobre todo verlo como si fuera un chiste; en verdad en manos de quiénes está una de las potencias más grandes y que un colapso en su economía afectaría a muchos países; por el contrario, en Rusia el número de fallecidos es mínimo, ¿será por la seriedad y rigidez en las medidas para afrontar esta pandemia?

Al igual que EU con Trump, en México tenemos la Falla de San Andrés y no me refiero a los casi 1,300 km entre California y México, donde una falla bajo la tierra podría traer consecuencias severas; a la falla a la que me refiero es a la que muchos apasionados veneran y casi lo tienen como San Andrés, porque no hizo nada mientras en muchos estados desde hace tres semanas están tomando las medidas correspondientes y haciendo las estrategias para poder contrarrestar el virus, como en Yucatán, donde ya incluso giró instrucciones el gobernador que solo se mantengan abiertos los lugares de mayor importancia, como hospitales, supers, farmacias y restaurantes solo por pedido a domicilio, y muchas poblaciones, tomando el ejemplo, siguen las mismas medidas, como Uayma que retiró camiones con turistas, San Crisanto y municipios que están cerrando el paso e incluso con ley seca, como Progreso, donde del 1 al 20 de abril no habrá venta de bebidas espirituosas.

Es de aplaudir que trabajen sociedad y gobierno, pero que de la misma manera como se nos pide ayuda para acatar, también se den apoyos para tanta gente que no es asalariada y hoy está pasando momentos difíciles.

Ves una Falla de San Andrés que hasta ahora está tomando medidas, pero antes, como chiquito llamando la atención, al no seguir los pasos correctos, de entrada manteniendo su mañanera donde hay gente que se puede contagiar, siguió haciendo eventos públicos masivos, abrazando y besando gente, exponiendo a propios y extraños y al increparlo, sale con chistoretes como el “Detente”.

El enfermo necesita un médico y México un presidente, masinó.