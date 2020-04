Una semana más con esta contingencia, aunque ya no sabe uno ni en qué día estamos, pero la realidad es que parece que la gente no entiende, aún es muy común ver personas imprudentes saliendo a la calle, y conste que no me refiero a los que tienen que ir a trabajar, pero ves a muchos que no toman las medidas de seguridad correspondientes, parecen chiquitos. Quiero resaltar un reconocimiento para el supermercado del Isstey de la 60, dando un gran ejemplo, porque a las personas que acuden, antes de entrar, les toman la temperatura y de esta manera cuidar a todos. Esto lo deberían tomar de ejemplo otros negocios, y que realicen la misma acción, por el bien de todos.

En serio, mientras menos caso hagamos más contagios habrá y no saldremos pronto de este negociante que está cuarteando la economía, porque hoy la preocupación, y en muchos casos desesperación, por el tema económico es recurrente entre la gente. El gobierno del estado recibió 63 mil solicitudes para las becas de empleo, y ante la necesidad de más le planteó Mauricio Vila al gobierno federal hacer un peso a peso, para poder aumentar el número de beneficiarios, pero todos los que tengan pueden ayudar a través del portal www.yucatan.solidario.mx en esta iniciativa del gobierno, donde se puede apoyar en especie o con dinero. Cabe señalar que el apoyo económico se va directo a las instituciones que están en este programa y las encuentras en la página.

Da gusto leer que las autoridades estén viendo por la gente vulnerable, como en reiteradas ocasiones he mencionado que es la comunidad artística, un grupo muy golpeado y que lo más seguro sea de los últimos a los que les den luz verde para trabajar, por ser su recinto laboral un lugar donde se junta bastante gente. Ayer vi con mucho agrado que el alcalde Renán Barrera, a través de su director de cultura, Irving Berlín, lanzó tres acciones para apoyar a la comunidad artística y cultural, que consiste en programas para que puedan percibir un recurso a través de su trabajo a distancia; aplaudo mucho esta acción, porque la comunidad artística siempre está para donar su trabajo en los peores momentos, y veo con felicidad que sean apoyados por el Ayuntamiento. Puedes obtener informes y las bases en la página www.merida.gob.mx y en el Facebook AyuntaMérida y Mérida es Cultura.

Pero no todo puede ser dulce, también hay tragos amargos, porque mientras a nivel estatal se están dando apoyos, el gobierno federal tal parece que lo que quiere es seguir hundiendo a los mexicanos. No puedo entender cómo el presidente se pasa diciendo que primero los pobres, y no se ve apoyo alguno, al contrario, le aumentará a la luz doméstica (aunque CFE diga que solo 0.002 pesos). ¿Acaso no entenderán que al estar dentro de nuestras casas todo el tiempo por lógica aumenta el consumo de energía? Y si le sumas que estamos en meses donde el calor está que raja piedras, por consiguiente pagarías más y en vez de apoyar a la gente que no está percibiendo ingreso al no poder trabajar por la contingencia, le aumenta el precio a la luz. Qué falta de empatía, sensibilidad y vergüenza, por no decir madre, masinó que sí.