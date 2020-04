El clima está chokó, y así está el ambiente, porque aún hay mucha gente necia que no entiende que hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas cuando salga, siempre y cuando sea por una necesidad, porque ya entramos a fase 3. Mare a mí me impresionó ver la foto que subió el gobierno del Estado con todas las camas alineadas en el Siglo XXI, como medida de prevención; ojalá que se queden esas camas como en la foto, vacías.

Lo que realmente me molesta es toda esa gente que no tiene una pizca de vergüenza de haberse apuntado para recibir el apoyo de 2,500 por mes que da el gobierno a través del negociante ese del desempleo, como el caso del taxista que es secretario de actas y acuerdos del FUTV, qué poca vergüenza y además salir a decir que fue sin querer queriendo y que iba a renunciar al apoyo; no somos tarados ni brutos, a lo que debe renunciar es a su cargo, es más su secretario general Billy Fernández ya debió haberle dado de baja, una persona así no debe ocupar un cargo, porque se necesita no tener alma para quitarle unos pesos a gente que la pasa sin comer por no poder trabajar.

Tal parece que el número de sinvergüenzas es extenso, es cierto que habría que exigirle cuentas al comité ciudadano que palomeó la lista, pero ya pidió el gobernador que le manden los nombres, ojalá que así como se publicó la lista de beneficiarios se publicara la de todos los que se inscribieron sin tener la necesidad, y que la sociedad los señale.

Como está señalando al depravado de Caucel, aún no doy crédito a eso, y ojalá pronto a quien le corresponda haga algo para modificar los códigos penales, porque este desgraciado entró a la casa de enfrente totalmente desnudo y se masturbó delante de un niño; en verdad que solo lo escribo y me retuerzo y más, porque con pruebas de videos y las denuncias correspondientes, detuvieron a este depravado solo 48 horas. ¡Cómo puede ser posible! ¿Esperan en la fiscalía que cada quien tome justicia por su propia mano, porque la autoridad no les da el castigo que merecen estos infelices? Se que violencia genera más violencia y por lo mismo deben ponerse a trabajar en estos vacíos que tienen las leyes. Yo pregunto: ¿actuarían de la misma manera si el afectado fuese hijo de un político de alto rango? Yo creo que no, y si el padre del afectado golpea o agrede al sujeto, solo falta que a él lo metan a la cárcel por defender a su sangre.

Otra cosa que llamó la atención el fin de semana es el señalamiento de Javier Alatorre que le daba duro y tupido al subsecretario de salud López Gatell, cuando sabemos que hay concesiones de varios millones que ha recibido la empresa de Salinas Pliego del gobierno federal a través de la SEP, donde está Esteban Moctezuma, alfil del señor Salinas, pero ya salió una entrevista de Alatorre y López Gatell fumando la pipa de la Paz. El virus que más afecta a este país es el político. Después de la entrevista, ¿se acabó el pleito o la farsa? Masinó que sí.