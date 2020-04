Pues el tiempo pasa y todo sigue igual. Mare pero cada cosa que uno ve en estos tiempos: venados por los Héroes, granizo en Dzilam, faisanes y alguno que otro animal pero de dos patas haciendo apariciones; estoy seguro que un mensaje nos quiere dar la naturaleza, como leí en un post de faceboke. “Si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de la vida”, y sinceramente creo que tiene razón, porque demasiado se ha hablado acerca del cuidado del medio ambiente y simplemente a la gente de alto pedorraje de todo el mundo les ha valido sorbete y o no lo ponen en la agenda o lo ponen pero como si no lo vieran, pero en fin que en la conciencia de cada quien quede.

Y hablando de conciencia, muchos políticos en la actualidad no conocen esa palabra, y menos los que se inscriben para recibir un apoyo aunque no lo necesitan, pero lo que llama la atención es que el comité ciudadano que eligió o palomeó a las personas que recibirían el apoyo fueron rectores de prestigiadas universidades y otros institutos, y hay un eje conductor entre muchos de ellos: NINGUNO tiene necesidad económica por los altos sueldos que cobran, como el rector de la Uady que gana 140 mil pesos al mes y eso que POR CRÍTICAS se quitó 43 mil pesos. ¿Ustedes creen que estas personas se tomaron el tiempo de checar las 60 mil solicitudes que entraron para dejar una lista de gente más necesitada? NO LO CREO, esa gente de alto pedorraje tiene mil asistentes, por eso tanto error, y tanta gente que no necesitaba el dinero, como el caso de secretario de actas y acuerdos del Volante. Yo creo que ni rectores ni directores checaron la lista, porque si no cómo se explican que tengan puestos altos si ni una lista pudieron revisar.

Y hablando de situaciones que afectan a la humanidad, algo que me molesta es la ignorancia política, porque siempre he estado de acuerdo cuando un servidor público sigue actuando con base en colores y no en carrera o trayectoria profesional, pero el colmo es cuando te quieres pasar la historia por el arco del triunfo, por un tema partidista, por infantiladas o simplemente por una gran ignorancia política, y me refiero al alcalde de Progreso y los regidores que por unanimidad votaron quitarle el nombre de Víctor Manuel Cervera Pacheco a una calle para ponerle Av. Tecnológico. Qué manera tan infantil de mezclar los colores, es como que un alcalde del PRI gobernara Mérida y quiera quitarle el nombre a la Av. Correa Rachó, le haría el mismo señalamiento: señor alcalde en vez de perder el tiempo en esto, deberían utilizarlo en acciones que ayuden a la gente necesitada, y los regidores del PRI no se cómo pueden tener cara al darle la espalda a quien es un referente obligado de la política y más de su partido. Solo puedo decir que un plumazo con la tinta de la ignorancia no podrá borrar nunca las acciones que forjaron una historia y un legado en este universo que es la vida, porque “lo que haces en vida retumba en la eternidad”. Masinó que sí.