Los yucatecos somos tercos, en serio, estamos viendo cómo está la tempestad y ni así nos arrodillamos, claro que con tanta confusión en la información lo destantean a uno, porque una cosa dicen los números del gobierno federal y otros son los números de algunos gobiernos estatales. Entiendo que, ante esta contingencia, se les vino todo encima de golpe y es probable que tenga que haber margen de error, pero lo que no puede existir son datos para confundir a la gente, como pasa hoy ante esta avalancha, y no las que anunciaba Chabelo, sino la de información por las redes que, dicho sea de paso, son tan creíbles como la palabra de un político, porque entre las fake news, el fuego amigo y la grilla, ya no sabes cuándo será verdad, y a eso súmele las cortinas de humo.

Y hablando de humo mare se quemó la planta de cerdo de Kekén, voy a hablarle a la familia para ver si todos están bien; por cierto que en esa procesadora días antes había bronca con los pagos de trabajadores. Ya hay gente mal pensada que dice que la quemaron a propósito; no creo que eso pase, igual pregúntenle a los de Eladios, ellos ya tienen callo en eso de los incendios.

Como les decía, gracias a esta información es que sabemos que muchos estados, antes que el gobierno federal, decidieron tomar medidas para proteger a sus habitantes, pero lo que es una realidad es que nadie sabe cuándo va a acabar este negociante que nos está alterando.

Mare como alterados están muchos mexicanos porque sus recibos de luz vinieron tan altos como si ellos fueran los responsables de la contingencia y les estén cobrando los pecados. Mare no se vale que no apoye el presidente, no dice que primero los pobres, pues déjeme decirle, señor López Obrador, que usted tiene toda la facultad para poner el descuento que quiera o incluso no cobrar la luz en los meses de contingencia, y si tiene tantas reservas de dinero como dice, pues no le afectaría, y sí lo puede hacer, para muestra un botón: aquí no se cobrará el agua. Mare lo que sí es que varias cosas van de reversa, y no me refiero a los comediantes; mucho se habló del famoso “toque de queda” que pusieron en los municipios de Umán, Progreso y Kanasín, por mencionar algunos, pero resulta que ya se metió la Codhey -que yo diría: Mare despertó, jajaja-, para advertir que no pueden impedir el libre tránsito; aquí comento: estoy de acuerdo que el libre tránsito y el estado de Derecho son un beneficio que gozamos los mexicanos, pero ¿hasta dónde es aplicable si por hacer uso de tu derecho, perjudicas el derecho de los demás?, sé que está medio enredado, pero si una persona sale a la calle se expone a enfermarse; si fuera él solo, pues allá él, pero ¿dónde queda el negociante si por su terquedad sale y contagia a los demás, violando así el derecho de terceras personas? La realidad es que los alcaldes lo hacen por cuidar a la población.

Otra cosa que va de reversa, como anunciaron ayer, es el Tianguis Turístico que se hará hasta 2021. La realidad es que entre que son peras o manzanas más vale prevenir, masinó.