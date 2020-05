Quiero aclarar unos puntos debido a un señalamiento que me hicieron, cuestionando mis críticas reiteradas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos por partes: aclaro que mis señalamientos no son de ahora, son de siempre, y también puntualizar que no cobro un solo centavo por esta columna y que el periódico siempre me ha dado mi total derecho a la libertad de expresarme y como tal lo hago. Pongo una cita de José Mujica: “Los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos; los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengamos trabajo”, y con eso parto en esta serie de puntos.

Vivimos en un contexto paradójico de la política, con los pronunciamientos del AMLO oposición y el AMLO presidente; hay miles de testimonios, donde dice que tenía los amparos para la gente, para que no pagara por los abusos en impuestos y cobros de la Comisión Federal de Electricidad; sería muy bueno que sacara del escritorio esos amparos ante la ola de reclamos a la CFE, o ¿será que se le perdieron? Las veces también que no se ha cansado de decir que no miente; déjeme decirle señor presidente que SÍ MIENTE, porque están los vídeos donde usted dice que bajaría la gasolina desde el primer día, que acabaría con la corrupción y la delincuencia y hoy a casi dos años no veo ni uno ni otro. ¿Corrupción? Más de 160 millones en contratos al hijo de Manuel Bartlett, el rechazo a las energías renovables, ¿será por el contrato de 80 mil toneladas de carbón que le compró la CFE al senador Guadiana de Morena?, o las veces que no se cansaba de decir que el crecimiento de 1.4 de la economía era un FRACASO y que debería renunciar el presidente; le recuerdo que llevábamos 37 meses seguidos de crecimiento de la economía y hoy llevamos tres cuatrimestres de decrecimiento, estando los números rojos en 0.01%.

Se la pasó diciendo que vendería el avión, MENTIRA, no lo podía hacer por los contratos con Banobras, y luego rifarlo por la Lotería Nacional, por favor que alguien lo asesore, y ahora sale un contrato de 600 millones de pesos del 16 de marzo al 11 de mayo para la empresa Jet Van Car Rental, entre ambulancias, coches y camionetas, y todas del año; me pregunto: si fueran tan justos como dicen, ¿no sería mejor asignar esos 600 millones a más empresas y de esta manera expandir los beneficios a más gente, en vez de a un solo proveedor? Estos datos los pueden corroborar en el portal de CompraNet, del Gobierno, donde están las adjudicaciones. Así podríamos escribir muchas columnas.

Ya basta de atropellos, de mentiras, ya basta de fanatismo ciego ante la realidad, lo primero que hacen es echar la culpa al pasado. “Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar, con el propósito de corregir dichos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

No deseo que le vaya mal al presidente, al contrario, espero que le vaya bien y le vaya bien al país y a los mexicanos que ya lo merecemos, y por favor, deje de mentir presidente, porque sus propias palabras lo delatan, masinó.