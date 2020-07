Mare, seguimos contando los días y viendo cómo salir de este encierro que nos está volviendo locos, sobre todo viendo la manera de obtener recursos; hoy es común ver a profesionistas ejerciendo trabajos o haciendo ventas de todo tipo para poder salir adelante, porque esta pandemia no respeta ni a chicos ni a grandes, ni a pobres ni a ricos, aunque en la parte de los ricos es un poco ambiguo, porque todavía hace unos días vimos inundadas las redes por un vídeo que se hizo viral, donde una señora de apellido de alto pedorraje estaba desamarrando una lancha, con el pretexto de que invadía su propiedad, cuando, según la Constitución, tenemos derecho a 20 metros de arena desde donde rompen las olas; se ve a la señora discutiendo con el que me imagino es el dueño o algún compañero del pescador; uno de sus alegatos es que es su casa y ya había pagado su predial. Aquí cabe mencionar lo inhumano de la gente y cómo algunos muestran su peor cara con este virus, porque estaba quitando el amarre para que quede al garete una lancha que sirve como forma de vida y para poder llevar comida a la mesa de una familia, y sin importar, comete un acto vandálico porque le estorba una soga; no alcanza mi cerebro para entender cómo se puede tener poca empatía con lo que vive la gente que no tiene cómo obtener ingresos, qué mal está.

Y hablando de cosas que están mal, llegó por fin la visita del presidente López Obrador al mandatario de Estados Unidos Donald Trump, y una vez más vemos muchas estrategias mediáticas donde quiere hacerse al mártir. Que le crea otro, porque yo no, ¿y por qué digo esto?, porque mientras la gente de su gabinete se fue en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el en un acto más de mercadotecnia se va en un avión comercial, pero la foto que se llevó el día fue la del presidente con un tapaboca. ¿No que no? Ahora no entiendo si se puso el artefacto para proteger a los americanos ¿por qué no lo hace con los de su país ?, y si es una política obligatoria de las aerolíneas americanas, ¿por qué las nacionales no aplican esta estrategia?, ¿por qué la necedad?, ¿por capricho?, ¿por necedad?, ¿o por ignorancia? Son esas cosas que nos dan coraje, ya que para el presidente son más importantes sus caprichos que lo que le conviene al país, porque fue a uno de los países que más probabilidades tiene de un atentado terrorista y aun así se va en un vuelo comercial. Nuevamente las preguntas vienen a la mente: si usaron un avión de la Fuerza Aérea para traer los restos de José José, y otro para el ex mandatario boliviano Evo Morales, ¿por qué no usarlo para llevar sin arriesgar al presidente de nuestra nación?, demasiada necedad senil.

Y en el patio la gente se está muriendo, mientras el gobernador dice que estamos a un 50% de ocupación, en los hospitales no están atendiendo a la gente, y muchos hay muriendo y no precisamente por Covid. Señores, pongan las cifras correctas, atiendan a la gente, dejen la grilla y de jugar papa caliente, masinó que sí.