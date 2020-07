Una semana más y no encuentran el camino; mientras más días pasan, más nublado se ve el cielo, hoy se adoptan medidas más drásticas por causa de gente inconsciente que no está dispuesta a sacrificar sus vacaciones, sus salidas o sus gustos por el alcohol y por esos irresponsables tiene que pagar las consecuencias el porcentaje mayor de la población. Esa gente inconsciente en su mayoría no tiene necesidades económicas, porque cada quincena suena su lata, y el tema económico no les preocupa, por eso no dimensiona el gran problema que representa a nuestra economía seguir padeciendo los estragos de esta pandemia.

No sólo aumenta la cifra de defunciones y contagios, también crece alarmantemente la de desempleados, de negocios cerrados, y peor aún, de gente que se va a quedar sin hogar porque ya no tiene para pagar renta. No se trata de ver a quién echarle la culpa, sino quién nos va a dar soluciones, porque recordemos que en la elección pasada, en 2018, elegimos en un proceso de democracia al presidente, al gobernador, a 25 diputados locales, 5 federales, 3 senadores y 106 alcaldes y hoy me preguntó: ¿quiénes de ellos están ayudando a los yucatecos?, ¿cuántos están llenando las expectativas de tu voto y cuántos la han desilusionado?

El siguiente proceso electoral está a la vuelta de la esquina, y con la figura de la reelección más de dos que no cumplieron tendrán el cinismo de volver a sonreirte y prometerte mil cosas con tal de obtener tu voto, tú sabrás si se lo das. Creo que es tiempo de soluciones.

En Hoctún, Julio César Tzab May y un grupo de personas de la población crearon la campaña “Rutas limpias, carreteras dignas”, y trabajan por tener las calles y los espacios públicos limpios en la cabecera y comisarías, se ponen la camiseta y hacen el trabajo que debería estar haciendo el alcalde César Novelo. Antes de caminar, aprendan a gatear, cumplan con el pueblo y no desgasten su tiempo en grillas.

Hablando de grillas, aunque más que grilla es un circo, está el hecho de amedrentar a muchos con las versiones de que Lozoya tiene videos comprometedores, donde saldrán las personas que han cometido actos ilícitos y que ahora sí van a caer los peces gordos; pura farsa, NO LES CREO NADA. ¿Cómo creerle a un hombre que se pasó 18 años acusando de corrupción a una mafia del poder y hoy como presidente tiene todo para meter a la cárcel a aquellos que señaló reiteradamente? Díganme uno que esté preso. De lengua me como un plato, todo un circo para desviar la atención de lo que importa: su incapacidad para combatir la corrupción, el aumento de la violencia, su suavidad con el crimen organizado, su estrategia fallida para combatir la pandemia del coronavirus y los estragos económicos que sufre hoy el país, que no son más importantes que sus caprichos llamados Santa Lucía, refinería Dos bocas y tren maya. Cuánto podría ayudar todo ese dinero a la gente necesitada. Si pudo de un plumazo cancelar el aeropuerto de Texcoco, ¿por qué no cancelar sus proyectos en beneficio de los que hoy no tienen para comer? Entonces, ¿cuántas promesas ya te cumplieron?, ¿volverías a votar igual? Qué importante es el voto, masinó.