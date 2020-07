Una semana más y contando, tiene ya quince días de las nuevas medidas que emprendió el gobierno del Estado al restringir el acceso a las calles desde las 10:30 p.m. hasta las 5 a.m. y al tiempo y la distancia simplemente los números no cuadran, se supone que si es una buena medida y bien pensada, pues el número de contagios y defunciones deberían haber disminuido, cosa que no ha sucedido, porque hemos tenido días con más de 200 contagios y ya rebasamos las mil muertes; creo que ninguna medida se hace pensando en que falle, pero creo también que es de sabios rectificar. La pregunta es ¿son capaces de reconocer un error, aunque es de humanos errar? Creo que mientras exista política de por medio la respuesta será No. Esperemos que la sociedad haga su parte y si tienen que salir por motivo de trabajo, pues tomen las medidas correspondientes para pronto acabar con esto que está colapsando la economía del país.

Hablando de colapsos, creo que los asesores del alcalde de Progreso son sus enemigos o no están preparados para desempeñar bien su trabajo, porque primero iluminaron todo el puerto de altura, un trabajo que, según ellos, fue hecho con donaciones, aunque nunca se dijeron los nombres de los donadores y los montos; el fondo es bueno porque se realizó como un homenaje a los trabajadores de la salud, que dicho sea de paso merecen todos los homenajes, pero creo que hubiera sido más útil ese dinero en equipo médico y en apoyo a la economía de tanta gente desempleada en el puerto; no fue suficiente porque inauguró una estatua en honor a los médicos, mare cuánto cariño a los médicos. Están haciendo obras para justificar egresos, porque ahora resulta que van a construir un museo. Volvemos a lo mismo, es muy importante la cultura, pero HOY HAY PRIORIDADES más urgentes que un museo; como decía mi chichí: no hagas cosas buenas que parezcan malas.

Y hablando de cosas malas, en verdad que no da mi cabeza para entender las decisiones de la Presidencia, porque siguen con su cortina de humo de la venta del avión, hacen todo un show en el hangar presidencial para seguir hablando de su rifa del aparato y aunque se está cayendo el país en pedazos, con las inundaciones en el norte y los estragos del Covid, sale a dar su conferencia y pide que para no perder tiempo no le hagan preguntas sobre otro tema que no sea la rifa. Es más importante su capricho que la salud pública, sólo se dedica a continuar con sus estrategias para seguir desviando la atención con sus diferentes temas polémicos, como es el caso Lozoya. Es impresionante cómo se está cayendo el sistema de salud en pedazos y que urge equipo médico, personal, insumos y demás y cómo podría ayudar todo el dinero que están gastando en sus caprichos como el tren maya, la refinería, y el aeropuerto. ¿Ustedes no creen que todo ese dinero ayudaría más a tanta gente que hoy se quedó sin trabajo, que hoy no tiene que comer, a que la gente ya no se muera? Pero vale más hacer política que salvar vidas, masinó.