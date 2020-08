“Mare no ha acabado esto”, diría mi tío Héctor tras haber salido a escena, si estuviera en este mundo, el miércoles pasado en el programa especial “Recordando a don Héctor Herrera”, al conmemorar el 86 aniversario de su natalicio; sin duda un programa muy emotivo y que nos hizo recordar una infinidad de aventuras, enseñanzas y recuerdos, que van engarzados en la cadena de amor al teatro regional. Diez años ya de su ausencia física y al tiempo y la distancia aún se siente el calor humano, sobre todo el calor porque no tenía clima el Teatro Herrera, pero tenía el cariño del público a sus artistas que se sentía cada vez que el telón se abría.

Fueron grandes noches y muchas obras que don Héctor Herrera realizó enseñando de una manera poco ortodoxa, pero muy efectiva; creo que toda la problemática que hoy estamos viviendo no estaría fuera del alcance de su ingenio y de su pluma.

Basta con recordar algunos de sus títulos, para saber qué estaría hoy en la marquesina de su teatro con el acontecer diario; por ejemplo, “Cholo destapado”, en alusión a quien era el tapado y sería el siguiente candidato a la gubernatura, hoy podría escribirse con miras a 2021, pero tomando en cuenta la elección a presidente municipal de Mérida; creo que podría decir “En 21, amores perros”; o el tema de las rezadoras de seguro hubiera dado pie a un título “Las rezadoras del poniente”; aquella obra “Amando a Miguel” por Miguel de la Madrid, creo que pondría “Amando a mi Subway”; una obra que gustó mucho, “El Cholosaurio”, haciendo alusión a los candidatos que eran los mismos de toda la vida y donde hacía una crítica al ex dirigente de la CTM Fidel Velázquez, seguro ahora pondría “El Chologanso”.

Así podríamos ir enumerando una infinidad de opciones que tendría hoy don Héctor para llevar a escena, y seguro diría: “Ya tengo la obra, mare y ahora dónde la pongo”, por el tema de la contingencia y que todos los teatros están cerrados.

Hoy pregunto: ¿qué va a pasar con el teatro regional? Vivimos tiempos difíciles, en los cuales hay que reinventarse, pero eso no significa desvirtuar el verdadero fondo del teatro regional, que, sin duda, es fomentar nuestra cultura, mantener nuestra idiosincrasia y fortalecer nuestras tradiciones, con base en el formato escénico que se quiera, pero siempre con ese fondo, y sobre todo que sea en el contexto social de juntar a las familias a través de un espectáculo, pero no lo puedes hacer si el espectáculo está plagado de vulgaridades, leperadas y mentadas de madre. Hay que ser claros, eso NO ES TEATRO REGIONAL, no es un capricho, es un tema de contexto histórico, respetando todas las manifestaciones escénicas, pero no debemos confundirnos. Hace un año se emprendieron unas cruzadas a favor del teatro regional y por UNA PERSONA que se opuso, se vino todo abajo. Triste dejar de reconocer o darle valor a tantos años de trabajo de mucha gente que dio su vida por el teatro regional por UNA PERSONA.

Le hice una promesa a mi tío Héctor: seguir trabajando a favor del teatro regional familiar y así seguiré, masinó.