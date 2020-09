Una semana más y contando, no sé cuánto tiempo más tendrá que pasar para que todo pase; ya es un tema muy complicado y los políticos lo complican más. Se preguntarán por qué digo eso, y si no se lo preguntan, pues de todas formas se los voy a decir: porque EL HOY que vivimos es de preguntas sin respuestas, donde sólo estamos preguntando ¿cuándo podremos trabajar?, ¿cómo pagaré mis gastos?, ¿qué le daré de comer a mis hijos? Y un sinfín de preguntas más que giran en torno al problema social y económico, porque esas son las preocupaciones mayores. Mucha gente ya adoptó la postura de persignarse antes de salir para que no les dé, porque tienen que llevar comida a la casa, y otros a resignarse porque simplemente no ven para cuándo.

Eso es lo que vive la gente, pero la clase política ¿qué momento vive hoy? Un momento de insensibilidad total, donde sólo están en su agenda pública sus intereses ante la cercanía de la elección de 2021, porque estamos en tiempos de cabildeo, jaloneo, golpeteo bajo la mesa y fuego amigo por las posiciones en los diferentes partidos, porque están en tiempos de colocar algunas posiciones en sus respectivas dirigencias, pero sobre todo en el cabildeo por las posiciones para elegir candidatos rumbo a 2021, cuando se disputarán 15 diputaciones locales, 5 Federales y los 106 municipios, incluido Mérida, con todo y sus respectivos regidores. Así que habrá bastantes huesos para pelear, por eso ven que en la agenda pública está todo muy calmado, pero, claro, porque la verdadera tormenta se vive atrás, ahí está la fiesta, donde todos están buscando su chambelán, y por cuál de los ismos se van a inclinar, nada más no se inclinen mucho porque les puede gustar.

Así que arranquen los juegos de fuego amigo, estaremos viendo en estos días el intenso golpeteo en las redes, porque la elección de 2021 será totalmente atípica y habrá que trabajar mucho en la estrategia y más con los candados que está poniendo Facebook se va a poner interesante. Ustedes preguntarán ¿qué candados de Facebook?, pero... no se los voy a decir, que me busquemmm, pero ahora sí que se tendrá que usar mucha inteligencia y creatividad para sacar adelante las campañas correspondientes.

Y hablando de campaña, pero de la campaña mediática de Lozoya, aunque más bien parece circo, con el perdón de los artistas circenses; todo ese rollo de los vídeos y la información que se filtra, como los nombres en la demanda levantada y en la cual están tres expresidentes: Salinas, Calderon y Peña, exsecretarios de Hacienda, Videgaray y Meade; ex diputados y senadores como Ricardo Anaya y Ernesto Cordero y otros de cuyos nombres no quiero acordarme. Mare soné como El quijote, pero el caso es simple: si hay pruebas mételos al bote y listo; eso de que no saben cómo llegó la información a los medios, por favor sólo hay dos vías, por mano propia o por corrupción dentro del sistema, así de simple.

Un hombre que ha basado su política en manifestaciones hoy las coarta, vivimos en un país donde hay libertad sin expresión, donde para ser pen....tonto no necesitas ser presidente. Qué forma de perder 18 años de vida, masinó que sí.