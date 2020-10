Mare que lágrimas le sacaron a Morena en las elecciones en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI arrasó; síganle con sus pleitos por la dirigencia, de poco les valió el circo de la detención del general Cienfuegos, que eso es lo que está echando el presidente, fuegos por la derrota. Pues ahora con la novedad de que 6 estados de México padecen rebrote, aunque López Gatell diga que es solo un incremento en los casos; este cuate tiene el standup más simpático cada vez que da una declaración, solo superado por su jefe; es preocupante la manera como quieren maquillar las cosas y seguir con su politiquería mientras el país se cae en pedazos. ¿Por qué no llaman a la gente especializada y que conoce cada sector? Tampoco entiendo cómo es posible que, sin respetar la sana distancia, los aviones vayan repletos. Pensé que dejarían un espacio entre asiento y asiento para la distancia que aun así que no es el metro y medio establecido, pues NO, el avión va hasta el full nené.

Los cines ya tienen autorización para abrir, pero hasta AYER, se da la de que abran los teatros, públicos y privados. Todo el mundo diría qué padre y qué bueno, pero no creo que opinemos igual los que nos dedicamos al entretenimiento, y digo esto, porque si bien se agradece por fin, después de casi 8 MESES, que tengamos oportunidad de ganar el sustento de la familia, lo que no me explico es quién fue la mente que decidió que el tope del horario para FUNCIONES DE TEATRO sea a las 9 p.m. ¿Será que alguna vez se puso a investigar cómo se mueve la industria del entretenimiento? Sinceramente están perdidos; por muchas décadas los horarios del teatro han sido de 7 y 9:30 p.m., y los domingos 6 y 8:30 p.m., luego, con la llegada de los teatro bar se modificaron los horarios, dando algunas funciones a las 9, 9:30 ó 10:00 p.m. Digo esto para que analicen, porque hoy la gente sale más tarde del trabajo y por eso se ha hecho más nocturno el teatro, y ahora te ponen un horario límite de 9 p.m., lo que significaría que sólo podrías dar una función a las 7 p.m., o si quisieras dar dos, tendría que ser a las 5 y 7 p.m., lo cual está inclinado a un fracaso y sólo podrías tener posibilidad de éxito en la función de 7, aunque cuando se hacen dos funciones de 7 y 9:30, por lo general la primera es la de más baja afluencia; entonces imagínese amigo lector, que si sólo tienes chance de hacer una función y en el horario más bajo y además con el 30% de la capacidad, cuando esté porcentaje es el punto de equilibrio para salir tablas con los gastos, cómo vamos a poder producir teatro y reactivar este sector que da sustento a muchas familias, actores, actrices, taquilleros, tramoyistas, técnicos , músicos, bailarines, vestuaristas, escritores y un largo etc.

Deberían acercarse a la gente de este sector para encontrar soluciones más adecuadas para todos, por ejemplo extender el horario hasta las 10:30 p.m., los que vayan a la segunda función que podría ser de 8:30 o 9 según la duración de la obra, sería gente que tenga cómo moverse para llegar a sus casas y respetar la restricción de movilidad. Autoridades: échenle más ganas para sacar adelante a Yucatán, masinó que sí.