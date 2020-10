Mare muchos todavía están festejando el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial después 32 años de sequía, ¿será que también se va a coronar el Cruz Azul? Mare no creo, aunque esté 2020 no deja de sorprenderme, cada cosa que ha pasado y creo nos espera aún más, porque sin duda desde el principio nos ha sorprendido en todos los sentidos, anímicos, sociales, de salud y políticos, sobre todo políticos. Sin duda hay un pésimo manejo de la crisis de salud pública, porque aun con el tiempo que nos dio saber que en China y Estados Unidos la enfermedad llegó tres meses antes, no se tomaron medidas para no vernos afectados, y en los meses primeros decía López Gatell que ya se estaba venciendo a la pandemia. Cuando lo cuestionaban sobre el número de muertes decía que sólo se podría considerar una catástrofe si llegábamos a 60 mil, hoy estamos en camino a los 100 mil. ¿Qué opinarán esas grandes mentes?

El presidente tiene tiempo para practicar su bateo y dar sus pronósticos en materia de beisbol, pasando por alto temas como la pandemia, los niños con cáncer y todo lo que deriva y ocasiona una economía sumamente lastimada. Creo debería tener un poco más de empatía con toda la gente que hoy está sufriendo y no encuentra la luz en el camino. Y hablando de luz, mare los que están deslumbrando en las noticias son los 10 gobernadores que se le están poniendo al brinco al preciso y que quieren hacerse a un lado y que los impuestos que generan se queden en sus estados, con el argumento de que la federación no está enviando los recursos para poder trabajar y dar resultados.

La cosa se empieza a poner buena rumbo al 2021, y el Peje como siempre descalificando toda muestra de repudio a sus políticas, y sobre todo minimizando, como lo hizo con los manifestantes de Frena, que fueron más de cien mil, y que el reviró diciendo que se haría una manifestación de gente que está a su favor y que serían un millón, pero, oh sorpresa, no llegaron ni a diez mil; según datos de la Secretaría de Gobernación fueron poquito más de cinco mil, sin duda una respuesta muy flaca y que muestra debilidad o pérdida de popularidad del presidente; el peje debe de estar preocupado.

Y hablando de preocupación, me imagino que todas las personas con las que el gobernador Vila tuvo contacto deben estar con el Jesús en la boca y con el temor de haber sido contagiados, porque Vila salió positivo a Covid y días antes estuvo con mucha gente a causa de la contingencia por el huracán Zeta, pero no creo que a estas personas les den la misma atención médica que al gober. Ojalá que todos estén bien.

Otra que vino a darle movimiento al ambiente político es Ivonne Ortega, quien anunció que se une al partido Movimiento Ciudadano y con esto pone más interesante el ajedrez político rumbo a la campaña de 2021. ¿Qué tanto le pesará al PRI? La cosa se pone buena en todos los partidos, porque también en el PAN los acomodos están a pedir de boca, ahora sí que los jaloneos están como diría Manzanero: “Por debajo de la mesa”. Lo que es una realidad es que huele a campaña, masinó.