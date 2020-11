Mare pues igual que la semana pasada, en el momento que se escribe este negociante no hay presidente legítimo de los Estados Unidos, a pesar de la diferencia que el señor Biden ya logró al pasar los 270 electores con la votación de Pennsilvania, llegando a 284 contra 214 del candidato Trump; a pesar de que ya es prácticamente el presidente 46 de los Estados Unidos y debe tomar posesión el 20 de enero de 2021, el candidato perdedor y aún presidente del país más poderoso del mundo no acepta el resultado y se la ha pasado diciendo que hubo fraude, que las elecciones fueron corrompidas y demás. Tal parece que para muchos candidatos cuando ganan todo es legal, pero si pierden, todo es podredumbre. ¿Cuándo existirá la madurez política para aceptar que te ganaron, a la buena o a la mala, porque las mañas están en la mesa de todos? Así que a llorar al parque.

Al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, le reprochan que hasta ayer no le había hecho la llamada correspondiente a Biden para felicitarlo, cosa que otros mandatarios ya hicieron, pero AMLO dice que no lo hará hasta que termine el procedimiento de manera total. Para nadie es un misterio que no coincido con muchas cosas de su gestión, pero está razón se me hace válida, ya que aún entrarán en temas de impugnaciones y no sabemos qué pueda pasar, aunque se ve muy difícil, pero creo es bueno mantener la prudencia; así que en esta ocasión se me hace una buena decisión del presidente.

Y hablando de decisiones, sin duda cada vez es más la gente que habla de la laguna de Pensiones, incluso por las tardes van a hacer como un tipo de día de campo para ver el atardecer y tan bueno se está poniendo que hasta venteros ya están yendo para ver si se ganan unos centavos y llevar un plato de comida a casa y no seguir comiendo tierra.

Y hablando de tierra y tierras, en días pasados llegó al Congreso la terna para elegir al nuevo fiscal, los nombres son Patricia Gamboa Wong, Juan León León y Adrián Anguiano Aguilar; tendrán que estudiar muy bien para poder elegir a quien se encargará de la justicia en Yucatán, aunque muchas veces se dice que esto sólo es un trámite porque la decisión ya está tomada arriba, pero que sea lo mejor para Yucatán, porque el exfiscal Wilbert Cetina Arjona se va en medio de un escándalo en donde se le relaciona con un empresario presuntamente en un tema de corrupción en la compra y venta de tierras en Yucatán; también se dice que mantenía muchas diferencias con la persona que le ha dado tranquilidad a Yucatán, Luis Felipe Saidén; hay quienes aseguran que la última confrontación detonó la salida del fiscal, incluso en un audio que se filtra dice el depuesto fiscal que ese puesto sirve para hacer mucha lana, dando a entender que tiene libertad para que nade a sus anchas la corrupción. Sin duda una gran vergüenza y viene a ponerle otra mancha al gobierno, como le puso Víctor Chan del Cepredey y anexas, pero, según el gober, lo importante es la salud, pues ya no tiene Covid, masinó que sí.