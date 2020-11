Como diría el Ing. Manuel Medina, lo mismo y con los mismos, después del movimiento que hubo por los finados, donde por todos lados veías venta de pibes, y según lo que se vio hubo movimiento o como dicen los de alto pedorraje se dio un revulsivo en la economía del Estado, no se con qué porcentaje de diferencia de años anteriores, pero sí vimos a mucha gente comiendo su mucbilpollo, y eso que no es muy barato que se diga; como manda la costumbre, casi religión, en los hogares chorreaba el kool del pib.

Después de eso dije que va a estar caída la cosa porque de por sí no hay mucha chamba, sobre todo para EL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO, y lo pongo en mayúsculas para ver si ya lo entienden, aunque no lo creo, porque en días pasados salieron los encargados de Cultura a decir que 2021 viene muy difícil y se van a recortar muchas actividades culturales porque no son de primera necesidad, aunque hoy más que nunca el arte y la cultura deben ser tomados como algo primordial, y déjese del tema económico de los encargados de proporcionar entretenimiento, hablemos de un tema de salud pública, porque mental y emocionalmente hay mucha gente afectada por todo lo que está pasando y una manera de mantenerlos en sus casas es CON ENTRETENIMIENTO, CON CULTURA Y ARTE, ¿en verdad es muy difícil entender? Y luego dicen que se quitarán los programas para 2021, pero si en 2020 no hubo nada, y uno se pregunta ¿y el dinero ya asignado a esos programas dónde quedó? Porque a los artistas no les llovió en sus milpas y siguen buscando cómo sobrevivir literalmente.

Como lo he dicho muchas veces, fuimos los primeros a los que nos bajaron el switch y somos los últimos en la fila como usted ya leyó; en verdad es lamentable ver el gran abismo con la forma en que otros países tratan a sus artistas y en México somos mirados por encima del hombro, pero nacimos para brindar alegría, felicidad y sonrisas al alma a través del arte, aunque sea poco valorado por nuestras autoridades, claro que basta con ver la gran estulticia de muchas de ellas para darse cuenta del porqué de las cosas, y si no me creen vean en internet los discursos de Cuauhtémoc Blanco, gobernador dé Morelos. Cómo diría el Buki: “A dónde vamos a parar”.

Eso mismo se preguntan los tabasqueños con las inundaciones en donde perdieron todo, y donde se extrañaba la presencia del presidente y eso que es su lugar de origen, y ya que fue recorre el lugar en una Hummer y en un helicóptero y todavía dice: ¿para qué quieren que me moje? Me voy a enfermar. En verdad que da pena ver cómo cambian la cosas cuando están en campaña y cuando ya están en el trono, porque hay un sinfín de fotos de López Obrador en eventos públicos mojado hasta la cabeza, pero andaba en busca de votos y hoy que ya tiene el sitio, para qué mojarse; no tiene vergüenza, tal parece que sólo cuando necesitan se vuelven humildes, cercanos a la gente, dadivosos, y hasta abrazan a todo mundo aunque estén sudorosos o incluso con mal olor, pero en campaña todo se vale. Es muy triste que hoy cuando más se necesita estemos muy lejos. En Estados Unidos les dan una ayuda de 1,200 dólares (22 mil pesos) y en México una despensa para medio día, masinó.