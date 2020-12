Pues una semana más y contando, pero en el buen fin la gente se veía en las calles amontonada, aunque bueno ya hay novedad porque ayer aprobó con 23 votos el Congreso el nombre de quien será el próximo fiscal y es Juan Manuel León León, ojalá ponga todo su empeño y dedicación y no salga manchado de lodo por algunas tierras como el que se fue, pero sobre todo ojalá se aclare todo lo relacionado con el hoy ex fiscal y bajen los rumores, porque lo que no ha bajado en estos días es el número de contagios y es que la gente anda vuelta loca en la calle con las compras, mare dichosos aquellos que tienen para comprar.

Hablando de comprar ojalá adquieran su boleto para que yo pueda comprar aunque sea el kul del pavo; abrimos el telón este sábado en Dante con la obra “Pd. Tu pollo ha muerto”, una comedia al estilo de Dzereco y Nohoch con la familia Herrera: Héctor Herrera Jr, Jimena Herrera, Adriana Cámara Herrera, Mario “Bombín” Herrera y la actuación especial de don Mario Tercero; haz tu reservación porque es cupo limitado, así que marca al 9999277441 o al 9999089031 y apoya a los artistas yucatecos, y hablando de apoyo a los artistas, lo digo respetuosamente, veo con una paradoja de sentimientos cómo en las redes se ha desatado una férrea defensa de los recursos para una orquesta que lo que menos tiene son yucatecos; por el bien de la cultura se me hace correcto, pero me da tristeza ver que no luchan de la misma manera por la gente de casa, porque si bien es sabido por todos que es una maravillosa orquesta, que pagamos los yucatecos, somos los que menos acceso tenemos a ella por los cobros de sus conciertos.

Sin duda han presentado montajes de primera, pero con precios poco accesibles, tal parece que quisiera mantener ese género musical sólo para una elite o para los de alto pedorraje. Yo me pregunto: ¿por qué si la pagamos los yucatecos no hay funciones gratuitas para nostros?, porque el gobierno paga, pero con dinero de los yucatecos, entonces ¿por qué no tener acceso a disfrutar de la hermosa música que logra la ejecución de tan buenos atrilistas? Yo recuerdo que cuando se forma esa orquesta en 2004 el objetivo de traer músicos de fuera era para forjar y enseñar a los yucatecos y que poco a poco la orquesta tenga un nivel internacional con músicos del terruño, y hoy han pasado 16 años, ¿aún no logran enseñar a los yucatecos para que puedan integrar toda la orquesta? Ojalá hicieran lo mismo para defender a la Orquesta Típica Yukalpetén y al Ballet del Estado que no se cansan de dar infinidad de funciones gratuitas para que todos puedan disfrutarlas, ¿por qué no pedir que tengan mejores condiciones? ¿Saben cuánto gana un músico de la Típica Yukalpetén y un integrante del Ballet y cuánto gana un músico de la sinfónica?, créanme la diferencia es abismal.

O ¿por qué no crear una Compañía Estatal de Teatro Regional, con gente que realmente promueve nuestra cultura y no un tsunami de vulgaridades, o peor aún, sólo sea un proyecto para poder catapultar a un político a otro puesto público; ojalá así lucharan y exigieran por los artistas yucatecos y por todo lo que huele y sabe al Mayab, que realmente demuestren ese amor por Yucatán y no sea de dientes para afuera, masinó.