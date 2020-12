Pues este negociante sigue igual; en los últimos días los números se incrementaron a más de cien contagios diarios, sin embargo en los últimos dos fueron de 50 y 60. Ante todo esto salió el gobernador a dar un mensaje de que evitemos las fiestas, y por la parte del cuidado de la salud tiene mucha razón porque es una realidad que la gente está muy confiada, le está perdiendo el miedo a este condenado virus, y ves las calles llenas de gente. También es realidad que la parte económica se afecta con este anuncio, pues nuevamente le ponen una piedra en la espalda a todo el sector del entretenimiento, porque los que tenían la esperanza de poder tener algo de ingreso con el trabajo que generan estos eventos, al lanzar este mensaje es muy probable que se cancelen y de esta manera nuevamente perderemos los que a ese trabajo nos dedicamos.

Creo que deberían crear alternativas para todo este sector tan golpeado, podrían unirse las secretarías de Cultura y de Fomento Económico y trazar puentes con los empresarios o las mismas dependencias de gobierno para que realicen posadas digitales y de esta manera no se corra el riesgo y se puede contratar a los artistas. Esta es una propuesta que estamos promocionando Dzereco y Nohoch, para así cuidarnos y apoyarnos, porque si no seguiremos viendo cómo cierran sus puertas lugares emblemáticos como Panchos, la Susana de Kanasín, Eladios Itzimná, el Tucho dos y recientemente el café entre cuyas paredes hay un sinfín de historias: Café Moncho del García Rejón.

Por eso cuando escucho historias de permanencia me da una gran alegría porque eso significa que se sigue trabajando fuerte y que los embates de esta pandemia no han logrado derribarlos. Me refiero al restaurante “La Tradición” que cumplió 30 años de vida, un abrazo muy fuerte a David Cetina y Manuel Ávila por llevar con firmeza este hermoso lugar donde se conserva lo místico de nuestra gastronomía; este sueño que empezó con un puesto de hamburguesas se ha forjado a base de trabajo fuerte, correr riesgos económicos al grado de empeñar su casa para poder seguir adelante. Han sido 6 lustros de trabajar fuerte para poder compartirle al mundo los olores y sabores ancestrales de esas recetas heredadas de su abuela en la heroica Valladolid, esas pláticas en la cuales compartían los secretos de nuestra gastronomía que tanta identidad nos dan; el chef David Cetina ha recorrido muchos rincones del mundo llevando estos sabores centenarios, ha dejado maravillados a propios y extraños con tan suculentos guisos, como cochinita pibil, frijol con puerco, relleno negro, sopa de lima, pollo en pebre… Mare ya me dio hambre.

Quiero mandar desde estas líneas un reconocimiento a todo el personal de “La Tradición” que desde muy temprano trabaja duro por mantener en pie este recinto de gastronomía yucateca. Muchas personas han podido disfrutar de estos platillos llenos de felicidad: artistas, diplomáticos y público asiduo que ama nuestra comida. Estos 30 años no son casualidad, sino fruto de la pasión, amor y dedicación con la que cocinan todos los días. Muchas felicidades a “La Tradición”.