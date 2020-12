Si de por sí la cosa está más que intensa, ahora se pone más caliente con los últimos acontecimientos en el bosque grilleril de nuestras entrañas: resulta que una de las notas más sonadas en el ámbito nacional la está dando Víctor Trujillo en su personaje de Brozo, porque dijo a López Obrador: “Andrés no eres Dios. No eres el hijo del hombre. Sólo eres un pinche presidente y no hay de dos: o nos sirves o NO sirves”. Y se arma la escandalera entre los que le echan porras y aplausos ofendidos por la mancilla verbal a la investidura presidencial y con señalamientos reiterados de que no se debe ofender al presidente y sobre todo haciendo hincapié en que Brozo ya trae tema personal con Andrés Manuel y que no criticaba de la misma manera a los presidentes anteriores. Decía mi chichí que el respeto se gana con respeto y sinceramente desde tiempos de campaña y aun con la investidura de presidente, Andrés Manuel no se comporta como tal y ha sido el primero en lanzar casi todos los días descalificativos a mucha gente: conservadores, neoliberales, fifís, comandante borolas y un largo etcétera.

El mismo ha hecho un sinfín de señalamientos sobre Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola y todo aquel que no coincida con él ni sea de las focas aplaudidoras que llevan a sus mañaneras, en las que sólo hay preguntas a modo.

Deberían recordar cómo se reían cuando a Fox no lo bajaban de ranchero y mandilón, a Calderón que le gustaba el chupe, y a Peña, madre santa, se le dijo de todo y con todo. Entonces hacerse a la víctima y de que “sólo a mí”, por favor, bien dicen que “de lejos se ven los toros”, en vez de molestarse con los detractores debería prestarles atención, porque el que escucha no se equivoca.

Mare ayer cumplí 27 años de estar en las tablas de manera profesional, aunque todavía me falta mucho por aprender, digo profesional porque es cuando empecé a dedicarme a esto, porque mi primera aparición fue a los 8 años, pero no tomamos esa referencia. En 27 años de carrera me siento muy bendecido, y doy gracias a Dios, a mi familia y al respetable público por permitirnos estar en el gusto de los espectadores. Son muchos años de caminar, después del Chino Herrera y Héctor Herrera “Cholo”, fuimos los yucatecos que llevaron la comedia regional a nivel nacional gracias al apoyo de don Jorge Ortiz de Pinedo; de un programa de radio en la estación más longeva de Yucatán, la XEFC 1090, cuatro años al aire en Exa 99.3 fm; los primeros yucas en tener un programa de televisión en Campeche en 2004 con “De buen humor” en Telesur; más de 100 puestas en escena, tener el alto honor de que una obra propia “Me caso en Yucatán” haya sido con la máxima institución de música vernácula del Estado, la Orquesta Típica Yukalpetén, el Ballet Folklórico del Estado y un cuadro de primeros actores; también gira por Estados Unidos, presentación en Telemundo y un programa de Tv que en marzo cumple 20 años ininterrumpidamente. Sin duda es una gran bendición, en un momento tan difícil para todos los que nos dedicamos al entretenimiento, pero que no podemos detenernos, porque el arte no se detiene, la pasión por la cultura, el escenario y arte de cultivar la sonrisa es perenne y sale avante de la adversidad.