Más de dos deben estar emposmados, porque siguen comiendo el nach del nach ya en los primeros días de 2021, pero uno se sienta, sobre todo si alcanza silla, porque si es como el pan para sandwichón, mare arrebatados los hacían, pero se sienta uno a reflexionar sobre este año que acaba de terminar y que transcurrió en medio de una terrible nube obscura que cubrió el mundo con una pandemia que se ha llevado muchas almas y hoy lágrimas inundan este mundo desde que ese virus inició su periplo. Los números siguen en incremento como aumenta la inconsciencia de la humanidad, hoy más que nunca no debemos dejar que un logro de la ciencia forje más actos que atenten contra la salud, aunque dicen que los seres humanos tan sólo somos como reptiles ondeando sobre las piedras de la inconsciencia.

Sin duda que esta enfermedad que envuelve al mundo no respeta edad ni condición, desde el más humilde, hasta la persona más egregia; humilde o millonario, la cama se moldea ante cualquier silueta, hoy al tiempo y la distancia de este año transcurrido, son muchas las lágrimas derramadas por propios y extraños, por artistas, médicos, amigos y familiares; las lágrimas son las mismas, con un sabor amargo para el alma, hoy parece verse un parvo haz de luz al fondo del túnel, sin embargo aún faltan muchas batallas por librar. Esperemos que ante estas adversidades salga la bonhomía de la humanidad y demos el valor a las cosas que realmente se les debe dar, dejemos de ver el mundo y tu posición en él desde un estatus comercial y económico, es tiempo de darle nuevamente el lugar que les corresponde a los valores, a la nobleza y la educación.

Hoy sequemos las lágrimas de nuestras mejillas y pensemos: este 2021 ¿tenemos algo porqué festejar? Yo les digo de manera firme: sí tenemos mucho porqué festejar, porque a pesar de alguna pérdida que pudiéramos haber pasado, hoy que usted está viendo estas líneas significa algo, está usted vivo, y sin duda es algo que se debe festejar y agradecer, dar gracias de tener un techo y un plato de comida en la mesa, porque créanme hay mucha gente que no lo tiene y que perdió todo ante esta pandemia, pero lo que no debe perder la humanidad es el sentido humano, la empatía y ya no utilizar el Facebook como un muro de los lamentos, hoy más que nunca necesitas fortalecer el sentido humano, los valores, la cultura y el arte que da tanta felicidad a la humanidad, llenemos el mundo de música, de danza, de teatro, de pintura y formemos un puente de felicidad a través del arte.

Hoy en esta hebdomadaria columna pido consuelo y mucha luz para aquellas familias que hoy lloran a un ser querido y pido enorme fortaleza para que todos aquellos que enfrentan una batalla contra una enfermedad salgan victoriosos, hoy pido porque exista felicidad en el alma de la humanidad, que la luz de las bendiciones sean extendidas en nuestras vidas, hoy pido porque todos los niños tengan un motivo para sonreír, pero sobre todo hoy elevo una oración por estar vivos, con el recuerdo de los que se fueron en el corazón y el alma pido luz y bondad, pero sobre todo pido que tengamos salud y mucha felicidad. Bienvenido 2021, masinó.