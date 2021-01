Mare pues siguen los cambios, me refiero al clima, aunque entre calor y frentes fríos nos traen locos y lo único que les puedo decir es que extremen precauciones, a poner periódico bajo tu hamaca para que no te bata la humedad y se desnegocee tu salud; ahora si pensaron que me refería a los cambios políticos, lamento desilusionar, porque siguen los mismos y con lo mismo, bueno algunos con cosas peores, por mencionar, el presidente haciendo corajes porque no quiere dejar de transmitir su show mañanero, aun cuando en tiempos electorales está prohibido hacer publicidad que pueda persuadir o inducir el voto y de eso se trata ese show matutino, porque es sólo una versión de la historia y obvio la que le conviene, pero hasta en eso deben tener de cuidado, en una de las últimas ponen una gráfica con nombres de los presidentes de Estados Unidos y en vez de Bill pusieron George Clinton, creo que en ciertos niveles estos errores no deben ser permitidos.

Y hablando de cambios, hace unos días se realizó el segundo informe de Vila, de entrada es un poco complejo evaluar el año por la pandemia, pero creo sí se podrían cuestionar o reconocer muchas cosas, hay medidas que han permitido que el Estado no colapse en la ocupación hospitalaria, algunas a muchos yucatecos no les han gustado, como la restricción de horario, la ley seca y cerrar todo menos los negocios esenciales, pero también es una realidad que parecemos chiquitos, nos dan la mano y jalamos hasta los pies; ahora bien muchas de estas medidas deberían al día de hoy ya tener un análisis de efectividad, modificar lo que no esté funcionando y dejar lo que esté arrojando datos positivos. Una vez más lo comento: el sector del entretenimiento está olvidado, y hoy es el que menos opciones tiene ante un 2021 muy gris, y creo que también quisiéramos saber cómo se aplicó el préstamo otorgado ante la pandemia.

Por lo regular se espera que con el informe vengan cambios en el gabinete, aunque es más recurrente después del tercer año del corte de caja. Dentro de poco lo sabremos porque varios funcionarios suenan para estar en las boletas de 2021 y la cosa se pone interesante; siguen los jaloneos en todos los colores, como en Tekax, donde Carmen Navarrete, según se sabe, al no salir favorecida en las encuestas está haciendo su genio, incluso queriendo acusar violencia de género; ya basta de que gente quiera usar esta bandera para sus berrinches, si aceptaste el método por qué quejarte después, la inconformidad es antes no cuando te das cuenta que los números no te favorecen; sería bueno que le recuerden todos los escándalos que vivió en su mandato, porque tal parece que el poder le borró la memoria.

Hablando de memorias, ya está inscrito en ellas Joe Biden como presidente 46 de Estados Unidos, después de un mandato tóxico y divisionista -no me refiero al Peje, hablo de Trump, pero es lo mismo-. Entra en una nube de optimismo, va pa’trás lo del muro que no se hizo, como la rifa del avión; esperemos le vaya bien para que les vaya bien al mundo y a México. Ya no estamos para odios, bienvenido Biden y vaya bieemm Trump, masinó.