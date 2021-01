Gobernador: la restricción de horario no se qué tanta efectividad tenga en el tema de la pandemia, lo que sí es una realidad es que bastante controlada se ha visto pero no se qué porcentaje se debe a lo antes mencionado; lo que no puede ser, pero antes aclaro y con mayúscula NO TODOS, es que existan policías prepotentes, déspotas, altaneros y groseros con la sociedad, no puede ser que, a menos de que estés llevando a un ser humano que se esté muriendo en tu vehículo no lo tomen como emergencia, no puede ser la ausencia de sensibilidad que ni siquiera te permiten entablar un diálogo razonable y por el contrarío te contestan con una grosería o, peor aún, te dejan con la palabra en la boca. Hay miles de cosas que podrían ser tomadas como una emergencia para salir de tu casa y no respetar el horario, como el hecho de un familiar de la tercera edad que tenga un accidente y viva solo, y así podemos enumerar un sinfín de causas. Entiendo que hay gente que jala los pies cuando les das las manos, pero no puede ser que, aun teniendo un documento que avale el motivo de tu salida después del horario, no sea tomado en cuenta por un oficial no sólo insensible, sino también grosero. No podemos estar tan desprotegidos los ciudadanos, ¿o acaso tenemos que ser secretarios de turismo para ser impunes?

Pero bueno ya que dije lo que pienso de manera constructiva, lo que se sigue construyendo es el proceso electoral de este año, y ya empezaron las pasarelas con los distintos actores políticos que van en busca de ganar la simpatía de los votantes en un atípico proceso por el tema de la pandemia; todo dependerá de cómo estemos en junio que son las elecciones, pero por lo pronto ya se abrieron las cortinas mostrando más de dos caras. Hablando de los municipios, para Hunucmá ya se inscribió Mario Ceballos por el PRI, joven empresario que es conocido por sus logros a base del esfuerzo diario desde muy niño que vendía tortas con su abuelo hasta los logros obtenidos con los Leones de Yucatán; sin duda hombre preparado y con mucho que aportar. También en un municipio perteneciente al distrito 5 federal, se ha puesto candente la cosa, y habló de Umán, donde el PRI no logra ponerse de acuerdo y se inscribieron 3 precandidatos que siguen en el jaloneo; mientras en la acera de enfrente está el doctor en Educación Gaspar Ventura, joven con mucha preparación y que para orgullo yucateco es seleccionado para participar en un proyecto de Harvard, el PAN muestra una cara joven, muy preparada y que siempre ha estado no sólo en el ámbito de la educación sino con mucha influencia en la promoción cultural y artística, creo que podría aportar mucho a Umán.

También se inscribieron para diputados federales Liborio Vidal por el 1er distrito y Rommel Pacheco por el 3er distrito en Acción Nacional, mientras que el PRI ya abrió su cortina con Sansón Palma en el 1, por el dos María Esther Alonzo, Pablo Gamboa por el tercero, Gabriela Cejudo por el Cuarto y en el quinto Janice Escobedo. Para Mérida el rumor se volvió realidad, el PRI va con Jorge Carlos Ramírez Marín, y pronto veremos más caras, masinó.