Mare este calor hace que me sude hasta el apellido, aunque hace unos días hubo algo de frillo, ya este clima nos está volviendo locos con sus indecisiones, está más indeciso que varios políticos que no saben para dónde ir, aunque un porcentaje muy alto de los que van a ir a las boletas por diferentes partidos son provenientes del PRI. Mare, ¿será que no hay gente preparada en los otros partidos para ser candidatos?, mmmm, yo no lo creo porque en todos los colores hay gente buena y gente mala y gente que se ha roto el alma caminando y tratando de llegar a las posiciones altas y que los hagan a un lado por poner gente que viene de otro partido mare sí cala, pero ahí es donde de manera fría uno puede hacer la pregunta: ¿qué importa más?, ¿la ideología de partido, la justicia, o ganar una elección? Cualquiera de las dos primeras opciones podrían considerarse normales y éticas pero la tercera hay gente que la puede tomar como mercenaria, mercantil o simplemente una jugada de ajedrez político.

Ahora yo pregunto otra vez: ¿Cuál es el objetivo de los partidos, o uno de ellos? Según yo creo que ganar elecciones para tener mayor número de posiciones en la palestra política y de esta manera poder generar mayor influencia con la doctrina e ideología que marquen los estatutos, aunque si realmente siguieran los estatutos de sus partidos mare otro gallo nos cantaría, porque es una realidad que ahora vale más el interés que los estatutos, y aquí entra una pregunta que hizo mi hijo, digo hijo porque yo pague los gastos, así que hasta papá me puede decir; el dijo: ¿Será que en algún momento de la historia pasada o presente, la política estuvo libre de corrupción? Sería muy poco justo para las personas que sí hacen su trabajo de manera honesta generalizar, pero la realidad es que creo que es algo probable porque tal parece que la política en muchos casos se ha vuelvo más un negocio que un puente para poder servir a la gente, y cada quien tiene su forma de ser y es muy respetable.

Hoy el país vive en una polarización de incertidumbre o en una obscuridad, y no precisamente por los apagones de últimamente, sino porque con los cambios que quiere hacer el presidente, en vez de ir hacia adelante parece que regresamos al siglo pasado, al dejar a un lado las energías limpias, porque, si no es así, su comunicación es muy mala porque eso dan a entender. Cuando la tendencia del mundo es la energía limpia y renovable, ellos quieren regresar al carbón, ahora sí que me caigo al mar y sin salvavidas, no entiendo por qué la necedad, pero lo más triste es tener una Cámara de Diputados sumisa a las órdenes del presidente, y eso no es de ahora, porque la política es más como un negocio que un puente para ser un SERVIDOR PÚBLICO; por eso ante las elecciones de este año es muy importante analizar a quién vas a elegir, porque mucho se hablado de que es una elección donde hay de chile, de dulce y de manteca.

Mientras a seguir padeciendo los apagones de luz; ¿quién será el culpable, Manuel Bartlett, Andrés Manuel, o los que votaron por él? Creo que los tres, masinó.