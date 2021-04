Mare qué bueno que el señor de los calditos ya está mejor, un abrazo con todo mi cariño, ojalá nos veamos pronto aunque con este calor el caldito no se antoja mucho, el sol está que raja piedras, ahora sí que todos los que están en campaña se están ganando el pan con el sudor de su... mejor ni averigüemos. Lo que sí es una realidad es que este calor pone de mal humor a más de dos, empezando con el presidente quien no calienta nada porque siguen bajando de la candidatura al gobierno de Guerrero a Felix Salgado, sin duda está encaprichado el Presi en qué sea el candidato, no sé si por algún tiempo de amistad o por algún compromiso político, recuerden que en este negociante todo puede pasar, y si no, que le pregunten a Alpha Tavera, Liborio Vidal y Jorge Canul, a quienes los están bajando de la candidatura por el primer Distrito Federal por no cumplir con la norma de ser indígena, pues no sabía que fueran noruegos, si se ve que hasta Uá tienen, pero ese es el problema de meter adhesiones a la ley en modo fast track, que no se dedican a checar a fondo y forma las cosas, esto debe de ser ensayo error, y no que ya está aprobada se ven los recovecos que causan confusión, porque sinceramente, la Constitución dice que todo individuo mexicano tiene el derecho de poder participar para ser elegido por la vía democrática, para tener un cargo público, ajá entonces como así, si tú naciste en el Oriente y le dio la gana de que a fuerza sea indígena, si no lo eres no importa que violen tus derechos que marca la Constitución, samare, pónganse a estudiar un poco más, porque luego a nosotros los huiros nos confunden, el caso es que tienen unos días para resolver la impugnada del negociante, pero mientras son días sin hacer campaña, veremos cómo se resuelve ese negociante.

Esta semana amanecimos con semáforo amarillo, adiós algunas reestructuraciones, espero no aumenten las defunciones, pero la vida en la ciudad empieza a darse cada vez más, lo que sí es una realidad que ojalá y todos los políticos que están en campaña hagan un cerco o limiten el número de personas que caminen con ellos para no bajar la guardia, y la restricción vehicular se acabó de domingo a miércoles, por una parte le encuentras lógica, en el sentido de que es para apoyar a la clase trabajadora, Mare pero los que están en el entretenimiento si afecta, porque normalmente los eventos son fin de semana, sin embargo, a buscarle de que manera chambear, porque llevamos un año sin hacerlo, pues las campañas siguen pasando y nos damos cuenta de muchas cosas, entre ellas es que la mayoría de los candidatos no utilizaron los colores de sus partidos en sus publicidades, nos demuestra qué hay un desgaste muy grande de la “marca” al referirme a los partidos, porque la mayoría utilizó otros colores, también llama la atención ver los espectaculares del PAN, en la gran mayoría hay más de un candidato en la lona, ya sea el que va por la alcaldía Renán Barrera, con el que va a diputado federal Cecilia Patrón o Víctor Hugo Lozano, o el diputado local, cosa diferente en PRI, donde solo ves en los espectaculares al candidato Ramírez Marín, ¿será ego?, ¿será egoísmo? ¿Será soberbia? O simplemente lees el cartel, y lo están dejando solo, es terrible como cuando el ego le gana a la inteligencia masinó.