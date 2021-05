Amados lectores la cosa se pone muy caliente y no solo por el sol, estamos entrando a la etapa final de la Campaña 2021 y cada vez se pone más intenso, sin duda todos están a la expectativa de qué va a pasar con los candidatos que apelaron la decisión de bajarlos de sus candidaturas, sin duda algo atípico en una campaña, otros que están con la expectativa, pero de cobrar, son muchos de los hombres y mujeres que están chambeando en las estructuras de los distintos candidatos, hace unos días corrió por las redes un par de vídeos aparentemente de la casa que sirve de oficina del candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez, y veíamos a mucha gente preguntando a qué hora se les iba a pagar y si se les iba a pagar, y se ve que sale Panchito Medina y se da la media vuelta como la canción y se va, la verdad en este tema si le cae toda la responsabilidad y no al candidato, si le cae porque él es el responsable mayor de ese proyecto, y no le cae porque debe de tener un encargado de hacer esas funciones, ahora que después de este vídeo creo debería de tomar ciertas medidas, lo que no se vale, es jugar con la gente que tiene que caminar bajo el sol, recibir una gran cantidad de mentadas y demás situaciones que se viven en territorio en una campaña, para poderse ganar unos centavos, y que el día que toca la paga los hagan esperar o simplemente no den explicaciones, no se vale jugar con la necesidad de la gente, ojalá solo haya sido un tema de atraso financiero, porque con la comida de la familia no se juega.

Y hablando de cosas terribles, sin duda la nota no solo de la semana, si no de muchos días será la desgracia ocurrida en la Ciudad de México con el desplome del Metro, en el cual fallecieron 23 personas según los datos otorgados, las lágrimas se extendieron a todo el país en una muestra de solidaridad hacia los deudos, pero también se extendió la rabia, la molestia, el coraje y la impotencia como ciudadanos de ser siempre los que pagamos por el sistema tan corrupto que no tiene vergüenza y ni madre, porque con tal de robarse unos pesos, son capaces de poner en riesgo la vida de gente inocente que la mayoría su único pecado fue estar regresando de trabajar para ganarse la vida, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta que hoy se hace el país, ¿hasta cuándo seguiremos teniendo una burbuja que protege a todos los políticos de cualquier color?, ¿hasta cuándo podremos ver que la gente que cometa un delito sea condenado y pague el castigo correspondiente?, ¿hasta cuándo viviremos escuchando las mentiras y las justificaciones absurdas y no tener los pantalones o la calidad moral para asumir la responsabilidad?

Los mexicanos ya estamos hartos de ser siempre los que pagan las consecuencias, ya basta señor presidente de excusas de querer venderle al pueblo algo que no tienen, “Honestidad”, desde siempre la construcción de la línea 12 ha sido causa de múltiples investigaciones por corrupción, y la hizo Marcelo Ebrard, después fue Mancera jefe de Gobierno, y ahora Claudia Sheinbaum, o estuvo mal hecha, o le pusieron materiales de mala calidad, o no le han dado mantenimiento, todos ellos tienen cargo público ahora, ¿será que alguien pague? O por ser del mismo color los absuelvan, y la misma constructora está haciendo el tren maya, y la refinería, ojalá no vengan más desgracias, me dueles México.