MÉRIDA, Yucatán.- Iniciamos con la novedad de que salió Vila Bebé a dar la noticia de que a partir de ayer se acabó ese negociante de la restricción vehicular, así como varias aperturas más, como el porcentaje en los aforos para restaurantes, el número de personas que pueden ir en las embarcaciones, en términos generales se le va a dar más movimiento a la ciudad, sin duda una medida que ayudará en el tema económico, porque sirve de revulsivo, basta con ver lo que ocurrió el pasado 10 de Mayo que muchos restaurantes se vieron como hace más de un año no se veían, con mucha gente y esto hace que la economía circule, al tener lana los del ámbito restaurantero cuando lleguen a su casa se ponen al día con el fiado de la tiendita y así va llegando dinero a más gente para estabilizar la tan golpeada economía, lo que sí sería bueno es que la gente no baje la guardia en los cuidados de la salud y las medidas correspondientes, porque si no, nos van a volver a encerrar y creo que nadie quiere eso, demostremos la civilidad para seguir estando mejor.

En los temas del terruño la cosa está caliente a pesar de la chan lluvia de ayer, primero la sala o el comedor de Jalapa algo así ya resolvió y fue a favor de la candidatura de William Pérez, quien aspira a ser alcalde de Kanasín, sin duda más de dos ya lo hacían en la lona y se levantó, y según sus recorridos en las calles tiene mucho respaldo de la gente, veremos qué pasa el 6 de junio, el otro lado de la moneda es lo que están viviendo Jorge Canul, Liborio Vidal y Alpha Tavera de movimiento ciudadano, PAN y Morena respectivamente, porque buscaban ser diputado federal por el Distrito I con cabecera en Valladolid, y la Sala falló en su contra por no cumplir con los parámetros de una candidatura indígena, y les botaron sus aspiraciones, quedando de esta manera un vacío y poniendo en aprietos a sus partidos para no quedarse sin candidato.

Liborio Vidal es un referente de épicas batallas en el Oriente y hoy bajan a quien muchos consideraban el gallo a vencer, veremos qué pasa, pero todo parece indicar que le dejan libre el paso a Sansón Palma, sin duda el tema de los congresos se está poniendo interesante y digo los porque en el caso de Yucatán, son muchos los nombres que están trabajando buscando un curul en periférico y muchos se están haciendo patos en su hamaca, llama la atención el caso de Víctor Hugo Lozano que está haciendo una campaña muy fresca y rodeado de muchos jóvenes, pero sobre todo trabajando y caminando, otra que está caminando es Carolina Herrera que busca ser la diputada por el segundo distrito, quien casi llega a los 300 km caminados en campaña, creo que es la única forma de conseguir resultados, caminando y escuchando, porque sin duda no estamos para ocurrencias, demasiadas tenemos con las del presidente, y si no pregúntenle a Rommel, a quien en Dzununcan le aplicaron la chifladera y le dieron flit, y en vez de tener una reacción madura, tuvo todo lo contrario, al querer hablar de manera forzada y peor tirándoles camisetas, a lo mejor fue su equipo, pero el responsable sigue siendo él, hay que ser humildes, cercanos a la gente, hay algo que se tiene que tener para dar resultados, sin duda es oficio político, no hay que dejarse guiar, el que escucha no se equivoca, y lo que escuchaste fueron chiflidos masinó.