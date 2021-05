Hablando en el sentido emocional, hoy quiero dedicar este espacio a una persona sumamente especial para quien escribe, prácticamente es como mi hija, sin duda hay mucha gente que me cuestiona ¿porqué la apoyas si es del PRI?, las respuestas son muy simples, para empezar en nuestra familia siempre nos hemos apoyado como tal, porque estoy convencido que la familia es la base de toda sociedad, sin duda siempre ha sido una mujer muy inquieta y perseverante, aunque yo le llamaría terca, desde muy niña siempre luchaba por las causas en las que no estaba de acuerdo, tengo tan presente dos frases “¿por qué?”, y sobre todo, la que era más recurrente, “no es justo”, cuando algo no le parecía correcto y desde muy niña ha luchado por defender sus ideales y las causas justas, incluso siempre se comentaba en la casa “está niña seguro será licenciada”.

Así fueron pasando los lustros y con ellos su crecimiento, ver cómo luchó contra viento y marea para que la dejaran subir al escenario del Teatro Herrera, como bailarina, como actriz o como lo que sea, pero ella quería estar en escena, y con terquedad lo consiguió para iniciar así una carrera artística, y algo por lo cual confió plenamente en ella, es porque es una mujer que no le preocupa la posición que esté jugando, siempre lo hace con alto profesionalismo, desde una pasarela modelando, un escenario actuando, cargando cosas como asistente particular aún perdiendo el glamur, hasta luchar hombro a hombro con los soldados de la política desde hace diez años, porque sin duda este proyecto no se lo dieron por ser figura pública, SE LO GANÓ con base en muchas horas de trabajo, coordinando elecciones en municipios, trabajando en territorio con las secciónales, ahí donde están los de a pie, así inició hace diez años, con sensibilidad, trabajo, dedicación y resultados, por eso hoy logra el objetivo de ser candidata, y salir a una campaña con pocos recursos económicos, pero con la riqueza que es la honradez y el trabajar limpio, por eso al día de hoy ha recorrido más de 350 kilómetros caminando bajo sol, lluvia o la humedad del sereno, pero con paso firme, escuchando para poder dar mejores resultados en las problemáticas y con base a las funciones que puede realizar como diputada, pero sobre todo no vendiendo un discurso falso con propuestas que solo sirven para campaña.

Es una mujer que habla de frente, una mujer con carácter que no se calla las cosas, y que tiene la madurez para aceptar los errores y defender con valentía sus sueños, una mujer que pese a cualquier adversidad que pueda estar pasando sale al campo de batalla con una sonrisa a dar el todo y con el respeto por delante para quien la escucha, sea cual sea su ideología, nos quejamos de que siempre los mismos, hoy dieron oportunidad a muchas caras nuevas y en el distrito Dos, Carolina Herrera es una de ellas, gente buena y mala hay en todos los colores, por mi hermana meto las manos al fuego. Madre, esposa, hija, profesionista, y con mucha sensibilidad, estoy seguro que seguirá a paso firme caminando y escuchando, estoy seguro que si le dan su confianza luchará con la misma terquedad que tiene desde niña por cumplir, porque sin duda es una mujer que tiene palabra y la cumple con trabajo, por eso Carolina Herrera puede ser tu voz en el Dos. Masinó.