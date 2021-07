Son días muy lluviosos y sin duda que dan marco a la tristeza, quiero desde esta columna mandar condolencias para la familia de doña Josefina Centeno, mujer que siempre tenía una palabra amable y para el momento exacto, una mujer que dio mucha luz en su andar, pronta resignación a su familia por la partida de tan hermoso ser humano, de igual manera a la familia de don Enrique José Vidal Herrera, caballero ilustre, promotor incansable, periodista de espectáculos, un gran conocedor y narrador de la historia de la época de oro del cine mexicano, el hombre que trajo al Peón Contreras a María Félix, impulsor de muchos talentos, pero sobre todo, un gran amigo del teatro, se extrañará la manera tan amable con la cual saludaba. Un abrazo hasta la escena celestial don Enrique.

Pero la función tiene que continuar y por eso espero que sigan apoyando el Teatro Regional Familiar, este sábado “Divorcio a la Yucateca” con Bety Yáñez, Saidy Casares, Carmen Dumitrescu, de la sexta generación Mario “Bombín” Herrera y don Mario Herrera Tercero, una obra por grupo cerrado de Facebook, aprovecha hasta hoy la preventa, solo marca al 9999089031, pero ahora pasemos a otro tipo de teatro, porque los polacos en el país sí que hacen teatro.

A Noroña no le da la gana de ponerse el cubreboca y ahora dio positivo a Covid-19, lamentablemente y de entrada, le deseamos pronta recuperación, pero no hay que seguir dando este tipo de mensajes negativos, hay que reforzar las medidas preventivas para poder salir lo más pronto y poder reactivar la economía del país, sin duda es algo que pide a gritos México y los mexicanos, pero tenemos que hacer nuestra parte como sociedad, porque ahora las playas, mare, parecen que están regalando cosas, todas están hasta el full de llenas, es un poco entendible por el tema emocional de las personas y de los chavos que ya no soportan el encierro, pero qué bueno que las autoridades no permitieron la instalación de las famosas ferias en las principales playas, porque sin duda, eso sería motivo para que haya amontonamiento de gente y ahí empieza a desnegocearse el asunto, lo lamento por las familias que viven de las ferias, ojalá se les pueda apoyar de alguna forma, ya que sin duda la deben de estar pasando muy difícil, pero paisanos, no vayan hacer como los que nos dan las manos y jalamos hasta los pies, y empiecen con sus miles de reuniones, debido a que todo lo que se ha avanzado se va a retroceder.

A propósito de eso, ya está anunciado el calendario escolar que inicia sí o sí en agosto, mare, se me hace un poco arriesgado y extraño ya que las clases serán híbridas, o sea, el que quiera manda a su chiquito y el que no lo quiera arriesgar pues que tome las clases en línea, mare, pero está complicado esto masino, para los maestros, para los alumnos y para los dueños de las escuelas, porque no sabemos si tienen las instalaciones adecuadas con cámaras, micrófonos, internet para hacerlo así, los maestros no van a gastar los datos de su recarga de 20 pesos que pusieron en Oxxo.

Y el primero de agosto se va a llevar a cabo la consulta para ver si enjuician o no a los ex presidentes, si cometieron un delito, creo que la Ley no necesita consultarse y mucho menos gastar millones de pesos en un circo, mejor que lo gasten en tantas necesidades que hay, masinó.