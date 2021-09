Mare, ahora sí que las lluvias están retentadas, sí que se han dejado caer con ganas, así que deben de estar haciendo su agosto los que venden nylon, esperemos que no se enferme más la gente. Hablando de gente, sí qué hay euforia por el campeonato de la Zona Sur que obtuvieron Los Leones de Yucatán, que ya ganaron dos de la serie del Rey en Tijuana, veremos qué pasa en él Kukulcán, un poco de alegría para el alma de los yucatecos.

Y hablando de alegría, quiero platicarles algo que me dio mucho gusto, pues la semana pasada dije, mare hoy toca salir a pasear, así que me dispuse a darme una chaleada, me puse mi flus y jala venado, fui a dar mi rol al centro para ver si pescaba algo, y estaba dando mi rol cuando un suspiro vino a mí, pasaba junto al Teatro Manzanero, mare, cómo se extraña el teatro, eso pensaba cuando me doy cuenta que había función ese día, Escena Producciones y Miguel Coello presentaban “Talco de dos aromas”, con Ruperta Pérez Sosa y Chepita cacatúa de la papaya fresca de Umán. Entonces me dije, mare voy a entrar, cabe mencionar que muy buen control en los protocolos de salud, con medidores de temperatura, gel y todo lo requerido para poder gustar de manera responsable.

Ya que entrar hice, escucho la tercera llamada y ahora sí a disfrutar y empieza la función, un gran texto adaptación de Miguel Coello de la obra “Rosa de dos aromas” de Emilio Carballido, sin duda, un gran trabajo con buen ritmo y los plot muy bien ubicados, la onomatopeya del multicéfalo convertida en risas y aplausos no cesaron en el transcurso de toda la trama, ya que el perfil de los personajes, aún siendo sumamente distintos, los une el amor hacia una persona, pero aún con sus personalidades siempre había una epifanía que causaba el alimento del alma, esa sonrisa que es el puente perfecto para olvidarnos por un momento de todo el estrés que se está viviendo. Estas dos mestizas con sus ocurrencias logran dar esa felicidad al alma del respetable público, mostrando porqué la gente las quiere tanto. Pocas veces me toca ser espectador, pero estaba muy contento observando un montaje acendrado, en donde cuidaron el más mínimo detalle y buscando sorprender con cualquier cambio de escena.

El escenario se llenaba con la hermosa voz e interpretación de Lucely Herrera, en cada tema que ejecutaba, evidentemente la obra transcurría y con cada diálogo había un recorrido catártico, ya que la trama nos llevaba del suspenso al drama y hasta la risa pura que provoca la comedia, pero esto no solo es gracias a Ruperta y Chepita, es debido al crecimiento del histrionismo de Salome Sansores y Miguel Coello, quienes dan vida a Chepita y Ruperta respectivamente, se nota que llevan años pisando la tabla y que la preparación ha sido parte de su evolución en cada puesta en escena, con un buen final rematan esta historia que narra el amor de dos mujeres por el mismo hombre y cómo manejan la reacción cada una de ellas según el temple del personaje.

“Talco de dos aromas” es una obra que si la ve en cartelera no dude en ir a disfrutarla. Felicidades Chepita y Ruperta, felicidades Salomé y Miguel, que ese amor y pasión por el teatro sea perenne e inmarcesible, Masinó que sí.