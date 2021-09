Aún seguimos sintiendo el trago amargo y algunos no saben si es por las bebidas espirituosas que tomaron para festejar a la patria, o por el intento fallido de los Leones de Yucatán por conseguir la quinta estrella, tras perder en el séptimo juego contra los Toros de Tijuana.

Esto ha armado un alboroto en las redes sociales, en las cuales hemos visto un sinfín de comentarios, hipótesis, señalamientos, acusaciones y demás líneas escritas, la mayoría con palabras de dolor, pero sobre todo de coraje. No he de negar que cuando cayó el out 27 por la vía del ponche el mundo se volvió un silencio en mi mente al sentir la frustración de no poder gritar con fuerza que las fieras eran campeones, pero ante toda la ola de señalamientos, en muchos casos poniendo entre dicho la honorabilidad de los jugadores y la directiva, al señalar que se pudieran haber vendido o se dejaron ganar para hacer más partidos y así pasara el negocio encima del deporte, y aunque entiendo la frustración, la molestia y la impotencia de la afición que muchas veces escribe con la pluma del hígado, quisiera externar lo que pienso.

Fue una temporada difícil eso que ni qué, pero aún cuando un pelotero está cumpliendo con un trabajo de manera profesional, no podemos dejar a un lado el hecho que esa profesión inició con una pasión y el amor al Rey de los Deportes hizo que tomaran ese camino del diamante como ruta de vida, y siempre que uno inicia en un deporte, lo primero que quiere es GANAR, por eso la sana competencia y el entrenar fuerte todos los días para poder ser mejor y lograr alcanzar el sueño de ser un profesional del béisbol.

Son muchos años los que lleva llegar a ese nivel, sudando la franela para conseguirlo, después de una final del sur contra Diablos, en la cual con partidos vibrantes consiguieron el bicampeonato, lograron enfrentar a los Toros de Tijuana que venían de dar la campanada dejando atrás a los Charros de Jalisco.

La Serie del Rey comenzó con dos partidos en Tijuana, las fieras se llevaron ambos juegos de visitantes, lo que los ubicaba en una gran posición para llegar al terruño y ganar el primero e irse 3 juegos de 4 arriba, solo una vez en la historia un equipo se había levantado en la final de un 3-0, y fueron los Charros de Jalisco, pero señores esto es béisbol, el Rey de los Deportes, el juego de estrategias y de cosas inesperadas, y estoy seguro que de la misma manera la gente de Tijuana se cuestionaba, ¿cómo es posible que después de la gran serie contra Jalisco no estén metiendo ni las manos?, pero así es el juego.

Tengo muchos amigos que son beisbolistas profesionales y me consta como entrenan con pasión y dedicación, y así como los he visto salir con la victoria, también los he visto en la frustración de la derrota, les puedo asegurar que todos quieren GANAR. No hay dinero que compre la satisfacción de ser Campeón, y de que cada vez que mires el anillo, llegue a tu rostro la sonrisa del objetivo conseguido.

Hoy siento una falta de respeto a Tijuana que supo dar la hombrada y regresar para ganar, como lo hizo Leones en un playoff y todos aplaudieron, aunque triste, me mantengo firme. Equipo y directiva, gracias por la temporada. Leones, estoy firme en la victoria y te apoyo incondicional en la derrota, masinó.