Los tiempos electorales quedaron atrás, aunque en breve se realizarán nuevamente los comicios en el municipio de Uayma, debido a la impugnación de los que perdieron y no estuvieron de acuerdo. Aunque esta nota no ha sido mucho del interés en la agenda pública de los últimos días, y no entiendo por qué, pero han sido más contantes los temas del estadio sustentable, la construcción del nuevo aeropuerto y la nueva ruta “Va y Ven”, que recorrerá el periférico de Mérida y contará con unidades con un sistema de purificación de aire cada 30 minutos, como el de los aviones. Ya no tendrán que soportar el xicaso o el lunes de frijol con puerco y sus aires del Mayab, aunque también podría llamarse la ruta del Rosa Venus, pues ya ven que pasará por todos los centros de desahogo corporal jejeje, mare, se tendrán que agachar más cuando salgan.

La radiografía política indica muchos temas en la agenda de nuestro Estado, no es un secreto que la carrera rumbo al 2024 inició, y empiezan a tratar de mantenerse los victoriosos y a resurgir los que perdieron, en el caso del PRI, vemos un poco de movimiento y haciendo alusión a que el fracaso de la pasada elección se debe a todos aquellos que abandonaron el barco para irse a otro partido, ahora yo digo, no sería mejor preguntarse ¿por qué se fueron esos militantes?, porque siempre el dedo acusador señala, pero muchas veces ese dedo es el que jalo el gatillo de la pistola de la frustración por no ser escuchados, desengaño ya que no les pagaron la lealtad con lealtad, frustración porque un grupo de los mismos quieren seguir manejando el partido con las viejas artimañas del juego sucio y, peor aún, del fuego amigo. Ojalá se preguntaran ¿no será que los que se fueron lo hicieron por decepción y cansancio?

En Morena habrá que ver si la dirigencia tiene la capacidad de poder ajustar los problemas internos por las constantes pugnas, ya que su dirigencia estatal no ha tenido la capacidad de mantener un equilibrio, puesto que es una realidad que la marca vende por sí sola. En Acción Nacional la cosa no es tan sencilla, sin duda hoy vivimos en un Estado Azul, pero qué tanto sabrán sacar provecho de esa ventaja, o será un punto en contra en las próximas elecciones, pues es cierto que tienen un Congreso a modo, y cada movimiento que hagan estará en la mira de la oposición para poder levantar polvo. Víctor Hugo Lozano se ha visto como un buen conciliador y hasta ahora se observa un trabajo coordinado entre todas las bancadas, esperemos que esto traiga buenos resultados a los yucatecos.

Por su parte el Ejecutivo tiene que mantener el equilibrio sí busca una obra que sea la distintiva del sexenio, no se sabe si será el aeropuerto o el nuevo estadio, por lo pronto ante el constante reclamo de la sociedad, el 4 de octubre se acaba la restricción vehicular, ¿será por la sociedad o por el tianguis turístico de noviembre?, lo que es una realidad es que la lucha más desgastante la tendrán por el candidato a gobernador, ya que son muchos los que se apuntan, pero por los resultados pasados el alcalde Renán Barrera es quien tiene mano hasta ahora, que manejen bien sus fichas y logren los acuerdos, porque luego las rupturas y el fuego amigo provocan derrotas en las urnas, pregúntenle a más de dos, masino que sí.