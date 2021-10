Mare, antes de entrar en materia, muchos que amamos el teatro estamos muy contentos, porque después de año y medio, retomamos las tablas al abrirse el telón del Festival Otoño Cultural 2021 con varias actividades presenciales, pero con los protocolos de salud para poder disfrutar de los espectáculos que estarán en cartelera y, nosotros, les invitamos el día de hoy, a las 8 pm en el Teatro Armando Manzanero, para disfrutar la obra “Divorcio a la Yucateca” con un gran elenco: Mario Tercero, Bety Yáñez, Saidy Casares, Carmen Dumitrescu, Andrea Sacramento, Carlos Ramírez y de la sexta generación de la familia Herrera, Mario “Bombín” Herrera. Me llena de emoción la partición de los jóvenes Aglae, Crystel, Isis, Victoria, Karel y Fayne de la escuela de Foro H, así como del ballet Perla del Mayab, todos ellos un grupo que empieza a fertilizar las semillas del amor a nuestra cultura. También disfrutaremos de Fayne Jazmín “La Voz Mexicana”, así que nos vemos hoy, para divertirnos con un espectáculo familiar.

Hablando de espectáculos, llama la atención que últimamente inició un programa en las redes Panchito Torres como conductor sobre diferentes temas, incluso, en días pasados estuvo la arquitecta Angélica Araujo y hace unos días subió una fotografía de una reunión con los diputados, entre ellos Gaspar Quintal, sería bueno que también lo invitará al programa y que hablarán de todo lo que pasó con el paso deprimido, si la trifulca fue organizada o simplemente saber qué es lo que pasó, amigo lector ¿usted qué opina?.

Refiriéndonos al PRI, pero a su dirigente nacional Alejandro Moreno, éste subió una foto con el presidente López Obrador, y uno se pregunta ¿por qué subir una imagen con la que te van a golpear en las redes?, qué caso tiene. Uno de los motivos por los que da de qué hablar de esta foto, es que están en las discusiones para saber si se aprueba o no la reforma eléctrica, ahora, hay una cosa que llama la atención de la posición de Alejandro Moreno, y es que en primera instancia él fue uno de los diputados que aprobó la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, y ahora se va a echar de reversa, como por cuánto, digo, como por qué, y segundo, según los estatutos o la plataforma política del PRI no les permitiría aprobar la reforma ¿será que el Presidente Nacional del PRI no conoce sus estatutos?

Mare, no me sorprendería, aunque lo que sí me sorprendió es ver al diputado federal Rommel Pacheco hablando de los altos índices de suicidios qué hay, pidió que se legisle por darle más presupuesto al tema de la prevención, será que el diputado sabe que cuando inició el gobierno de Mauricio Vila desarticularon el Cepredey, el centro estatal de prevención social, en el cual habían muchos programas que a través de la cultura y el deporte estaban bajando los índices de delito, ¿será que lo sabe?, porque el que escupe para arriba le cae encima.

Por cierto, que circo se armó hace unos días en San Lázaro, cuando estaban en plena sesión se desarrolló una trifulca, en la que hubo jalones, empujones y demás improperios, y en los que estaba el diputado yucateco Elías Lixa, al ver las imágenes es lamentable como los encargados de velar por las leyes y todo lo relacionado con los asuntos legislativos de la nación, se comporten como auténticos cavernícolas, se supone que tenemos representantes estudiados y no gladiadores de lucha libre, masinó que sí