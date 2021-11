Mare, casi ni se puede mover la pluma o el teclado para escribir, ya que andamos casi todos los yucatecos emposmados por la tremenda embutida que nos dimos con los pibes, qué hermosa tradición la nuestra, es una fecha que esperamos durante el año, para disfrutar ese manjar que brota de la tierra y, sobre todo, poder recordar a nuestros difuntos. Además, llega de manera más sensible este año, por el número tan alto de amigos, familiares y gente que se nos adelantó a consecuencia de la pandemia que nos ha afectado durante casi dos años, son muchos los hogares donde las lágrimas recorrieron las mejillas al llegar los recuerdos, sin duda, días de mucha reflexión.

Aprovecho para mandarle un abrazo a la familia Granja Peniche por el sensible fallecimiento del ex gobernador Ing. Federico Granja Ricalde, y hablando de la tradicional, también un abrazo a la familia Mena, por el fallecimiento de Vicente Mena “Polito”, de los helados de Santiago que tanta gente ha disfrutado, los recuerdos son muchos y debemos de grabarlos como tesoros para que estén presentes con cada latido del corazón.

Pensaríamos que este puente daría cierta pasividad a la agenda grillera del país, pero para nada, se ha visto mucho movimiento, y un tema que ha dado mucho de qué hablar es la construcción del hospital de Ticul, que ha sido motivo de mucho golpeteo, de señalamientos, de demandas y de mucha grilla. Lo que será interesante es saber la verdad, pero se ve difícil que llegue, pero a mí me huele más a que están buscando no quién lo hizo , si no quién lo pague, así que pónganse xux, pues ya salieron los caballos para ver a quién lazan.

Este tema dará mucho más todavía, veremos qué pasa con los diferentes actores políticos involucrados, lo que sí es de aplaudirse o de agradecer, es que la gente de Ticul y zonas aledañas tendrán un hospital, ya no tendrán que llegar hasta Mérida. Todas las acciones que sean en pro de la salud hay que aplaudirlas, sea el partido que sea el que las haga.

Pero ustedes se preguntarán porqué puso este huiro de título “Primero la humildad”, pues la neta no pensaba decirlo, ya que las cosas se hacen de corazón, y así fue, pero ese tipo de situaciones hace que la gente se maree por subirse a un kilo de tortillas y la verdad es algo que deja mal sabor de boca. Digo esto, debido a que semanas atrás hice una columna dedicada a Rommel Pacheco, hablando sobre su trayectoria, logros y tenacidad. La publicaron y me permití compartirla en redes y se la envié de manera personal y, hasta el día de hoy, nunca recibí un Gracias.

No es algo que necesite, pero si le digo a este representante legislador por Yucatán, que si tiene planes por el Estado, debería de ser un poquito más humilde y, sobre todo, AGRADECIDO. O solo le agradece al círculo de alto pedorraje y todos aquellos medios faranduleros a nivel nacional. Y, hablando de humildad, sale su libro con el título “Cómo ser el Mejor del mundo”, y me llama la atención la forma tan certera como le puso Fernando Salvador en su Facebook, y cito: “Cómo ser el mejor del mundo… sin lograr una sola medalla olímpica”. Mare, que forma de centrarlo, podría contestarle a la pregunta de ¿cómo ser el mejor del mundo?, simple, con Humildad, Sencillez y Agradecimiento. Masinó que sí.