Mare, la cosa se pone interesante, aunque parece que para gobernar la onda es viajar, porque hizo una visita Andrés Manuel López Obrador a Nueva York para estar en una asamblea de la ONU, y sí es raro, porque no es un presidente que tenga la costumbre de salir fuera de México, sin embargo, ahí estuvo, hubo gente en las calles que lo recibieron bien y pocos casos en contra o de reclamo, lo que es una realidad, es que es un mandatario que viaja poco.

Otro que viaja y no tan poco es el Gober Vila, se fue a Italia, creo que eso está después de Motul, y ahora al lejano Oriente, pensé que había ido a ver a Couoh el alcalde Tizimín, pero no ese oriente, se fue hasta Arabia, mare, no sé qué es lo que fue a negociar hasta ahí, pero sí es una realidad que se gasta una lana en esos viajes que hacen los gobernantes, porque no creo que esté viajando en camellos. Vamos a ver qué tanto reditúa el viaje y si vale la pena, pero para los yucatecos, que se vea reflejado en la economía de sus bolsillos y no solo en las historias de Instagram de los funcionarios, eso sí sería que funcione bien el asunto.

Mare, hablando de que funcione bien, ya se abrió el paso a desnivel, yo como casi no soy chismoso fui a dar mi rol y quedó bien, una obra que beneficia mucho el tráfico vehicular de esa zona, fue una reparación que hizo el ayuntamiento juntamente con el Colegio de Ingenieros, todos está muy bien, solo habrá que esperar alguna lluvia para ver si pasa la prueba con el agua, nineooooo.

Hablando del agua, aprovecha que estamos en el Buen Fin, porque en muchos lados hay buenos descuentos, y leí en el facebuke que la Japay va a estar dando 100% de descuento en multas y recargos, en cualquiera de sus módulos, yo me puse contento porque como debo más de 2500 hasta 9 meses sin intereses me dan pagando con tarjeta, solo falta ver quién me presta una tarjeta, porque luego pesadean.

Mare, el alcalde de Kanasín, Mr. Chabitas, creó que salió peor de lo que se creía, se dice que además de sólo estar haciendo actividades donde salga en la foto para sus redes, también hay varias quejas porqué según está acomodando a puros amigos y parientes, ojalá que no defraude la confianza de los que votaron por él, ya que luego el golpe es más fuerte, no solo es aprender a subirse a la Suburban, hay que aprender a bajarse.

Y hablando de bajarse, mare, qué forma más baja de poner tu credibilidad, tu honorabilidad, el cariño de la gente y demás adjetivos calificativos que quiera uno darle a dicha acción, no entiendo cómo es que una persona se atreve a ponerle su nombre a una calle del municipio que preside, de quién habrá sido semejante ocurrencia, pues ya salió la alcaldesa de Conkal, cuyo nombre lleva una vía, a decir que fue un error de la constructora, de quien haya sido la idea u ocurrencia no fue un error, fue una succionada, masinó que sí. ¡Qué nivel!