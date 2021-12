Ya inicia el mes donde todo mundo anda feliz y precisamente ayer se cumplieron 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo celebró con una congregación de miles de gentes en el Zócalo, que desde mi punto de vista fue un acto de inconsciencia trascendental, porque la pandemia aún no ha terminado y exponer a tanta gente puede provocar una nueva ola, que sinceramente la economía del país no aguantaría, basta con ver el incremento del 7.5 en los niveles de inflación, la falta de medicamentos en los hospitales y aún así realizan un acto que podría expandir los contagios, pero en fin, cuando el ego es más grande que la conciencia, no hay mucho por hacer.

En estos días con el inicio del mes doce del año, mucha gente se empieza a volcar en las calles con singular alegría y comprando como loco, pero por favor, tomen su tiempo para no estar manejando como maniáticos propiciando un incremento en el número de accidentes viales, así que mis paisanos con calma, ya que después del Tianguis Turístico, en el cual los ojos de mucha gente se pusieron en Yucatán, nuevamente la mirada se ubica en el terruño, ya que la campaña “Más Mérida” fue distinguida con el The Reed Latino Awards, que entrega la firma Campaigns & elections. Esta iniciativa llevó al alcalde Renán Barrera Concha a la reelección, fue premiada como la mejor del 2021, en el marco de la décima entrega de estos galardones. Sin duda, fue una estrategia diferente en un contexto distinto a su anterior empresa, ya que los temas de los medios digitales jugaron un papel muy importante, siendo un gran reconocimiento para todo el equipo del hoy funcionario.

No hay duda de que el trabajo se refleja en los resultados, pues hoy Mérida será nombrada por la World Tourism Organization (Unwto) como nuevo integrante y afiliado de este máximo órgano en materia turística a nivel Mundial, está distinción fue detonada por la plataforma turística Visitmerida.mx. La capital del Estado es una de las ciudades más hermosas del mundo y, ahora, con la calidez de su gente, su cultura, sus sitios arqueológicos y sus calles tranquilas hacen que muchas personas quieran visitarnos, y que al venir se enamoren de nuestra urbe queriendo regresar a ella. Bien por las personas que día a día trabajan desde temprana hora para que nuestra entidad esté a la altura de muchas de todo el mundo y de esta forma poder captar más turismo que significa mayor ingreso al Estado, generando una mejor economía y por ende una mejor calidad de vida de todos los que habitamos este hermoso terruño que nos vio nacer.

Se deberían de poner esto último detrás de las orejas más de dos alcaldes, que no hacen bien su chamba y solo están buscando la oportunidad para posar en la fotografía, haciendo como si estuvieran trabajando, simulando ser muy empáticos y sensibles ante la carencia de su gente. Ya pónganse a trabajar alcalde de Kanasín, no solo es posar en las fotos, si lo que quiere es ser famoso, métase de YouTuber o influencer, pero no de alcalde, masinó.