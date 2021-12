Hoy haremos a un lado el negociante de la política, aunque la cultura debería de ser parte importante de ella, sin duda lo que ve usted cuando me mira en la calle no es gordura, es la felicidad que me reboza, y digo esto, ya que este mes cumplo 28 años de estar en los escenarios, pero a raíz de la pandemia hubo muchas cosas que tuvieron que suspenderse, una de ellas fue el festejo por el aniversario 19 del programa de televisión que se cumple en marzo, lo realizaríamos el día 30, pero a mediados de mes nos encerraron a todos por las medidas de salud. Lo que pensamos sería una cuarentena, se convirtió en año y medio más lo que se acumule, pues aún no ha terminado esto, y el festejo por los 19 años se suspendió en dos ocasiones, hasta que dijimos es mejor esperar mejores condiciones para realizarlo, así llegó marzo del siguiente ciclo que se cumpliría.

La situación nuevamente no nos permitió celebrar algo que sin duda marca un precedente en la historia de la televisión en Yucatán, 20 años y más de mil programas ininterrumpidos, eran motivo suficiente para festejarlo, pero no fue posible, pero ahora, transcurrido algún tiempo, se da la oportunidad de hacerlo y no lo vamos a dejar pasar, este sábado 11 de diciembre vamos a celebrar las dos décadas del programa de televisión “Las aventuras de Dzereco y Nohoch”. Nos llena de alegría seguir contando con el cariño del público, en 20 años hemos visto muchos cambios en la política, en la tecnología, en la forma de hacer televisión y el tipo de comedia, aunque en nuestro caso seguimos aferrados a la escuela que nos dieron de hacer una comedia sin insultos, que se pueda disfrutar con la familia, que utilice el doble sentido, pero no la grosería.

Aún recuerdo esa reunión en el canal 13, cuando expusimos el proyecto y nos dio un voto de confianza el director en esos tiempos, el Lic. Gaspar Gómez Chacón, al cual le estaremos siempre agradecidos por habernos dado esa oportunidad para cristalizar un sueño que hoy cumple 20 años de vida y que si Dios nos lo permite, y el público así lo desea, seguirá dando momentos de diversión a la yucateca.

En 20 años han pasado muchas cosas que nos han tocado vivir, salir a hacer programas con la tristeza de haber perdido a un familiar o algún amigo, así como también el poder ayudar a través de campañas sociales, cuando han habido fenómenos meteorológicos que han afectado al Estado, pero también la oportunidad de poder trabajar fuera del País, al llevar nuestra labor a varias ciudades de Estados Unidos, donde veían el programa a través de Sur México. No hay palabras para poder agradecer el cariño del público que cada lunes nos sintoniza.

En la calle han habido casos de gente que nos dice “yo les veía cuando estaba chico”. Y hoy, ya unos adultos, así como esas muchas son las bendiciones que nos ha dado este hermoso proyecto, así que esperamos que disfruten este 11 de diciembre a través de la página de Facebook y de YouTube de Dzereco y Nohoch, a las 8pm, el aniversario 20 del programa, porque 20 años no es nada, sigamos haciendo el humor, pero el humor familiar, el humor a la yucateca, masinó.