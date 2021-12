El reloj no detiene su paso y con él su transitar los días, estamos a nada de que termine este 2021 que ha sido difícil, controversial y, sobre todo, atípico, ya que sin duda, en diciembre del año pasado, se había abierto un poco el tema de las restricciones y cuando se empezaba a mover la reactivación de la economía, principalmente en el ámbito del entretenimiento, nos volvieron a encerrar, provocando las protestas de muchos prestadores de servicios que habían vendido eventos para realizar en Mérida. Sin embargo, se volvieron apretar tuercas y al parecer los resultados se fueron acomodando, pero pasó el tiempo y los incrementos volvieron a darse de manera alarmante.

Una pequeña luz apareció en aquel túnel obscuro, empezaron a vacunar en el país, con la consiguiente escala de acuerdo a la edad, en la primera ronda la gente acudió con regular aceptación a inmunizarse, aunque no fue la misma afluencia en todos lados, porque hubo muchas personas que simplemente no quisieron hacerlo, por mala información, por alguna creencia o simplemente porque no les dio la gana.

Esto retrasó el tema de la inoculación por el porcentaje de la población que tiene que estar vacunada para considerar que estamos inmunes, uno de los primeros sectores fueron los docentes, pero les pusieron un antivirus que parece de similares, porque no tiene tan buena reputación, tan es así que si tienes esa vacuna no puedes entrar a los Estados Unidos, qué lío con eso.

El tiempo siguió pasando y llegaron los playoffs, con una final muy criticada, porque se pasaron por el arco del triunfo restricciones en el porcentaje permitido en la capacidad de gente en el Estadio y, peor aún, se olvidaron en ese día de la restricción vehicular por el horario establecido, lo que originó un tremendo bombardeo de críticas en las redes, pero no paró ahí la cosa, ya que en ese mismo transe llegaron las campañas políticas, y como si no pasara nada, se empezó a salir a las calles entre las caminatas y los mítines en las diferentes partes del Estado.

Esto permitió que se activara un poco la tan lastimada economía y dio oportunidad de que mucha gente pudiera llevar un plato de comida a su mesa, pero para no variar, la mayoría de los candidatos hicieron caso omiso de los porcentajes permitidos, por lo que vimos grandes amontonamientos de gentío, siendo una elección en donde el PAN ganó de manera aplastante en Mérida, logrando la reelección Renán Barrera, enfilándose como el muy probable candidato a Gobernador por Acción Nacional.

Llamó también la atención que en el Congreso local el PAN se llevó 14 de 15 diputaciones, sin duda arrasaron, en las diputaciones federales 4 de 5, aunque entre las que no ganó Acción Nacional destaca el Distrito dos federal, que ha sido bastión priista, y lo conquistó Mario Peraza por el verde ecologista, hoy, casi al final del año, vemos una reapertura en muchos ámbitos con gente aglomerada, incluso con la presencia de la variante Ómicron, lo que hace pensar que se está pasando por alto el riesgo, o simplemente es más fuerte la necesidad de ver a sus seres queridos, esperemos que las largas filas de autos queriendo hacerse la prueba de Covid no sea presagio de encierro, masinó.