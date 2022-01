Mare, sí que han estado altos los contagios de Covid, hace unos días pasamos la cifra de los mil en un día, la cosa se pone tensa, era algo que se veía venir por el movimiento que hubo en Diciembre, ante la necesidad de relación interpersonal de la gente y por el tiempo que estuvieron encerrados, y ante las limitaciones por los protocolos establecidos de salud, como la restricción vehicular.

Creo que la humanidad está muy sensible ante lo que se está viviendo, pero salimos como caballos desbocados y hoy se está pagando la consecuencia, y a eso súmenle las diferentes variantes, ahora es el Ómicron, que tiene una manera de contagio más rápida, pero menos letal, aún así hay que ponerse vivos y no bajar la guardia.

En medio de esta situación llegó el refuerzo para los maestros, a quienes les habían puesto la Cansino, y pues que sí funciona, así que les pusieron su refuerzo pero de la Moderna, yo pensé que unas sopas les iban a poner, pero que así se llama la marca. También vacunaron con su tercer refuerzo a la gente de la tercera edad, y se anunció que esta semana se les pondrá a los cuarentones y cincuentones, a mí todavía no me toca, pero por prevención mejor voy adelantar.

Se ha generado mucha información confusa alrededor de las vacunas, que si son parte de una conspiración hecha por los que mueven al mundo, los disque “Illuminati”, que si te van a insertar un chip, que si te van a poner negociantes para que te enfermes más y otras leyendas, versiones o vaciladas que la gente dice y que por la velocidad de las redes sociales, la información corre, sin embargo, desde mi huira opinión, pienso que esto es algo que no está en nuestras manos saber, lo único que yo podría opinar al respecto es que la variante Ómicron no está matando tanta gente, por ser una más leve o porque la primera y segunda dosis de la vacuna están haciendo su función de proteger, y de esta manera los daños al cuerpo son inferiores, la verdad respeto mucho aquellos que no se quieran vacunar, aunque no estoy de acuerdo con ellos, simplemente por lo que menciono con anterioridad, no hay forma de saber si es o no una conspiración, así que ante un cincuenta-cincuenta, pues me quedo con el porcentaje que me puede proteger, así que yo ya voy por la tercera dosis.

Mare, espero que no venga una cuarta, porque a esa sí le tendría miedo, aunque hay algunos que hasta se acostumbran, jajaja. Mare, en una de esas vamos a tener más refuerzos que Los Leones de Yucatán, pero también muchos especialistas médicos y científicos dicen que este incremento puede ser el último pico y que al término de febrero vendrá una caída rápida de la pandemia hasta prácticamente estar libretas del asunto.

Por otra parte, no vaya a continuar con sus tonterías don Putin y arme su tercera guerra, ¡muchacho!, que nos den chance un poco, samaré, tal parece que no pueden tener tranquis al mundo, hay que tomarse un minuto para respirar y analizar la cosas que verdaderamente valen la pena, no hay tiempo para tonterías, demasiadas cosas tristes hemos vivido por pérdidas económicas, patrimonios y, sobre todo, familia y amigos, así que mis estimados huirolectores vamos a vacunarnos, Né, masinó, que sí.