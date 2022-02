La pasarela en la vacunación está a la orden del día, sin duda, aunque todo mundo parece tener la idea de que sin foto en el facebook no te hace efecto ese negociante, pero indistintamente de la faroleada que hacemos muchos, vamos a tomarlo como una muestra de que estás siendo civilmente responsable, porque es una realidad que las vacunas están haciendo que el índice de difuntos sea menor. Pero no solo en la vacunación vemos la pasarela.

Mare, como han estado más de dos diputados repartiendo cosas, ahora uno se pregunta ¿es necesaria la foto para ver qué están trabajando? En mi huira opinión, como dice el refrán, gallina que pone huevo tiene que cacarearlo, pero que sea una foto frontal, con el simple encabezado de aquí estoy en tal lugar entretanto tal negociante como muestra de apoyo a las causas vulnerables, lo que en lo personal no me parece, es que intenten fotos como si fueran casuales, haciendo cosas que no son naturales en su persona, cuando sabemos que más de dos son más fresas que Hello Kitty, se ven ridículos haciendo eso y no se los cree la gente.

Hay que hacer empatía de manera natural, el que tengas o no dinero, no te hace ni buena ni mala persona, pero solo sale uno entregando algo, y mare, como vendedor de nylon con lluvia, empiezan a aparecer por todos lados las fotos de entregas, ahora me pregunto, ¿será que esas fotos las suben con el consentimiento de las personas? Diputados federales, sean un poco más discretos y menos desesperados por el proceso electoral del 24.

Es como el alcalde de Kanasín, quien sube fotos donde casualmente está chapeando o haciendo alguna labor de servicios públicos, esa no es su chamba, ya está grande para ridículos, y lo peor fue una imagen con un plato de huevito en la mesa y cito textualmente lo que puso: “Hoy sí me di gusto en la cena, vamos a comer huevo con jamón y frijol; tengan una excelente noche”. Siento que hace una publicación entrando en una línea delgada de la susceptibilidad, porque dice hoy sí me di el lujo, ¿ustedes creen que para el alcalde de Kanasín es un lujo comer huevo? Por favor, eso no se lo cree nadie, o aprenda a escribir, ponga antes que una de sus comidas favoritas es el huevo con jamón y después que hoy se dio el GUSTO, no el lujo.

Hay mucha gente a la que solo le alcanza para comer huevo todos los días y sin jamón, y algunos, ni huevos. Señores políticos piensen que después de la pandemia hay mucha gente que perdió todo y no tienen para consumir, y ustedes subiendo foto con su comida, tengan más empatía, gobiernan para toda la sociedad, no solo para un sector, piensen en la población vulnerable antes de hacer una divulgación, en verdad da coraje ver la política tan pobre que hacen a través de sus plataformas mediáticas, entiendo que no pueden estar en todo, para eso se deslindan responsabilidades, ¡pero caray!, de vez en cuando échenle un ojo y dos centavos más de materia gris, antes de correr, aprendan a caminar, y que se pongan a trabajar por lo que pidieron el voto, por el bien de la sociedad, señores, es hora de trabajar por el pueblo, la campaña es hasta el 2024. Masinó, que sí.