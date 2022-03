En estos días hubieran estado todos arrepintiéndose de sus pecados después de la fiesta de la carne, pero ya son dos años que naranjas y limas, cosa que fue parte del protocolo de salud para poder vencer a esta pandemia que tanto nos ha afectado, pero hace unos días, el alcalde Renán Barrera salió a decir que inicia la cuenta regresiva para poder realizar las festividades del Carnaval 2023, si las condiciones lo permiten.

La neta emociona eso, como también el anuncio que hizo Irving Berling, director de cultura del Ayuntamiento, al decir que hay posibilidad de que regrese este año la “Noche Blanca”, ya que sin duda hace mucha falta este tipo de eventos, para poder reactivar la economía del entretenimiento y para darle momentos de diversión a la gente y, de esta manera, poder proporcionar algo distinto al tema emocional de la sociedad. Hoy en día, hace mucha falta disfrutar de la música, danza y teatro, hace mucha falta sonreír, así que ojalá que las condiciones permitan que se puedan realizar estas actividades para bien de muchos.

Hablando de temas de reactivación, vemos con agrado que en los últimos fines de semana las playas del Estado, en particular Progreso, han tenido un buen número de visitantes, y decimos que lo vemos con agrado, porque insistimos en que esto permite se reactive la economía de la gente que trabaja en el sector turístico y de manera general en los comercios de la costa. Eso da mucho gusto, como también las actividades que se realizaron en Motul con motivo de sus 150 años, la cuna del prócer Felipe Carrillo Puerto, el municipio se puso de manteles largos, porque el alcalde Roger Aguilar efectuó muchas actividades, en las cuales se rindió homenaje a personajes ilustres y populares de dicha comunidad, dando un lugar muy especial, al nombre de los hermanos Montañez, el cual se puso al campo de Beisbol, al igual que la realización de una caminata en la que personajes de este bello municipio transportaban una antorcha, una actividad atinada, que da lugar a la identidad a través de su gente.

Y hablando de la gente, el mundo está en un momento de mucha tristeza, lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, una guerra solo trae tristeza, desolación y angustia, cada uno defiende su verdad, no soy quién para decir cual la posee, pero sí es una realidad que las imágenes de personas dejando su hogar, su historia y su vida por escapar y salvarse, han hecho llorar al mundo entero. La disputa entre estos países ha hecho que otras potencias se unan en defensa de Ucrania y una posible tercera guerra acecha a la humanidad, bien dicen que el ser humano es el único depredador de sí mismo, y tal parece que sí, porque aún no respiramos de tanta desolación que ocasionó la pandemia y salen con una conflagración que solo genera inestabilidad en la bolsa de valores y depresión en la humanidad, y muchas lágrimas de gente inocente que por conflictos de dos tienen que pagar severas consecuencias, al dejar todo atrás, o incluso, perdiendo la vida. Hoy la humanidad llora, pero siempre hay una luz de esperanza, estas potencias ya acordaron una segunda reunión para llegar a un acuerdo de paz, confiamos en que así sea, porque ya no queremos más víctimas ni muertes de inocentes, este mundo está demasiado lastimado, masinó.