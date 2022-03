El país vive momentos muy difíciles y de tensión, los estragos que ha causado la pandemia; desolación, tristeza, preocupación, amargura y, sobre todo, los temas de inestabilidad emocional hoy nos golpean de manera severa como nación.

El martes, en toda la República, vimos muestras de muchas mujeres levantando la voz para ser escuchadas, con un mensaje claro y contundente, un alto a la violencia en contra de ellas, una lucha frontal y que todos debemos de apoyar, no tengo la menor duda de que debemos de empezar por casa en la forma de educar a los hijos, la manera cómo enseñarles a respetar a todos y tener la palabra tolerancia como una directriz de vida, que aún no estando de acuerdo en las formas de pensar, tener la capacidad de respetar a los demás, no sé si es porque casi se quedan roncas por tanto gritar y no ser escuchadas desde hace mucho tiempo al no realizarse políticas públicas para erradicar este problema que nos afecta, ojalá pronto se logre una solución para calmar este mal, pero yo le pregunto a usted amable lector ¿luchar contra la violencia con vandalismo es la forma correcta?, habrán diferentes respuestas, ojalá se encuentre un equilibrio entre todas y verdaderamente se pueda vivir en un clima estable.

Hay imágenes que perturban la mente, el espíritu y el corazón, como las que vimos de lo sucedido en el estadio “La Corregidora”, una ola inmensa de dolor y terror bañó de color rojo este inmueble deportivo, era un partido entre el Atlas de Guadalajara y los Gallos Blancos del Querétaro, que dicho sea de paso, es una de las ciudades más tranquilas del país junto con Mérida, por eso era increíble pensar que eran ciertas las imágenes que veíamos en las redes sociales, donde es más difícil que le pongan mordaza por querer ocultar la gravedad de los hechos ocurridos, son muchas las voces que se han manifestado en el contexto del tema, desde los gobernantes, directivos deportivos, jugadores, cronistas deportivos, autoridades, gente que estuvo en el momento más negro de la historia del fútbol en México y las miles de personas de todo el mundo que condenan severamente lo ocurrido ese trágico día.

Es increíble poder comprender cómo había personas que golpeaban de manera salvaje y sin las más mínima piedad humana, los cuerpos inertes de seres humanos ya teñidos de rojo por la violencia y, aún así, ver cómo eran pateados y algunos incluso lacerados con tubos o cualquier objeto que sirviera para hacer daño, ¿cómo entender tal saña?, ¿cómo entender tanta maldad?, ¿cómo entender tanto rencor y ganas de hacer daño?, cuando lo único que esa persona inerte hizo, es irle a otro equipo, acaso ¿es su suficiente para cometer actos criminales? No creo que nada sea suficiente para ese tipo de acciones, debemos de actuar y de manera pronta.

Hoy en casa, en el trabajo, en la escuela y, todos los políticos, empezando con el Presidente y sus mañaneras que dictan la agenda pública, deben de hacer un lado la polarización, deben dejar los mensajes de odio y divisionismo, dejemos atrás los intereses político-personales y luchemos por un México Mejor.